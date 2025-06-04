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大潤發8/1更名「大全聯」　會員早鳥轉換送福利點

▲▼大潤發會員早鳥升級 「大全聯會員」。（圖／全聯提供）

▲大潤發會員早鳥升級 「大全聯會員」。（圖／全聯提供）

生活中心／綜合報導

全聯併購大潤發，歷經3年的規劃與整合，將於8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」，並對大潤發會員制度、回饋方式與支付方式等內容進行調整。全聯表示，即起至7月31日大潤發會員卡早鳥連結，送全聯100限時福利點，8月1日至12月31日大全聯限時加碼，店內消費回饋福利點2倍送。

全聯今日發布新聞稿指出，全聯與大潤發會員整合後點數使用將更加便利，大潤發會員於7月31日前累積的有效發幣，轉換成福利點數後，仍可繼續折抵使用，但需於2026年4月5日前使用完畢，點數除了可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用；同樣的，全聯會員除可在全聯折抵點數外，亦可至大全聯消費折抵。

全聯進一步說明，為讓會員們能夠順利轉換點數，即日起至7月31日推出大潤發會員卡早鳥連結，限時送福利點活動，會員只要進入至全聯PX Pay連動至大潤發會員，連結成功後，將贈送100點限時福利點，而原大潤發會員仍可在7月31日前，於全台大潤發正常累積、折抵發幣，未折抵之剩餘發幣，將於8月1日起一次性自動轉為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結之PX Pay會員帳戶中。

另外，8月1日後大全聯更推出會員專屬店內回饋2倍送活動，會員消費每100元將回饋6點福利點（含原回饋3福利點）。更多詳情與活動說明，請見全聯與大潤發官方網站公告。

▲▼家樂福會員點數將整合OPENPOINT。（圖／業者提供）

▲家樂福會員點數將整合OPENPOINT。（圖／業者提供）

而統一集團自2023年起併購家樂福後，也逐步整合資源。家樂福先前宣布，9月16日起，家樂福會員消費將改為累積OPENPOINT，可享0.33%回饋，1點可折抵1元消費，OPENPOINT點數同享家樂福消費折抵。

家樂福會員在9月16日前累積的家樂福點數，轉換後還是可繼續折抵使用，家樂福APP會併存兩種點數，可二擇一使用，或合併兩種點數一起消費折抵，會員權益不變。家樂福VIP會員，期間內消費可享0.50%回饋，VIP會員制度不變，下一年度的VIP資格，若有變動將於家樂福官網及門市公告。

至於家樂福是否考慮更名，統一董事長羅智先表示，品牌仍需向法國方授權使用，但確實有在評估更名可能，畢竟這是一個要用一輩子的名字，若能免除高額授權金支出，對長期經營也有助益。

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