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全聯備貨增量！蔬菜生鮮、水餃泡麵優惠　牛肉麵只要62元

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯蔬菜、生鮮、乾貨備貨量增加，同時祭出優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

今年首颱蝴蝶在11日上午生成，加上東南部海面上的熱帶性低氣壓外圍環流等影響，部分縣市陸續發布陸上強風及大雨特報。全聯、大全聯因應民眾採買需求，在全台超過1200間門市增加備貨量外，也推出多項商品促銷，包括青菜、肉類、水果、即時加熱熟食、水餃泡麵等都有優惠。

●蔬菜、生鮮優惠

全聯6月14日至16日，產銷履歷葉菜類「青江菜、小白菜」，任2件特價42元。6月19日前好菇道「有機鴻喜菇、有機雪白菇」單包特價25元，任2包45元，一包平均22.5元。

「冷藏鮭魚輪切(挪威)」每100公克原價67.8元，特惠價58.9元。即日起至6月15日，「台灣桂丁土雞切塊」單盒優惠價175元，吃鍋必備「黑豬梅花火鍋片」每盒原價135元，現在只要118元。

水果方面，飽足健康推薦「屏東蕉」、「南投蕉」、「蕉滴滴」、「壹把蕉(金)」單袋原價79元，特價65元，現省14元。「紐西蘭富士蘋果#120」每粒14元、「紐西蘭富士蘋果#90」單粒只要22元，補充維他命也能省荷包。

▲▼全聯賣場，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯水果優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

●調理熟食、冷凍食品、甜點優惠

調理熟食優惠齊發，「美味堂麻辣鴨血」吸飽湯汁精華，每袋原價119元，特價99元，現省20元；「美味堂蒜蒜雞湯」單袋優惠價179元。

另外「灣仔碼頭手工水餃 高麗菜豬肉/玉米蔬菜豬肉/鮮蝦韭黃(450g~940g)」每包239元，憑會員任1包加贈20福利點。

大小朋友都愛的濃湯系列「康寶濃湯 自然原味金黃玉米/火腿玉米/港式酸辣(46.6~56.3gx2入)」單袋特價100元，任2件75折，平均每袋75元。「綠巨人 天然特甜玉米粒(198gx3入)」每組139元，憑會員加贈20福利點。

宵夜必備泡麵也下殺，「農心辛拉麵/爽口烏龍麵海鮮味湯料(120g)」單包38元，任2包59元，平均每包29.5元，會員任2包加贈20福利點。全新「青花驕 麻辣鍋牛肉麵(206g)」嚐鮮價每碗只要62元。

防災必備大容量瓶裝水「悅氏天然水(6,000ml)」也祭出優惠價每桶只要43元。

甜點方面，「READ BREAD軟歐系列」葡萄、核桃起士、老鷹紅豆麻糬每包優惠價35元。「We Sweet小農鮮奶冰心捲」每盒特價79元，水果、甜點到早餐全面省好省滿。

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯、大全聯增加備貨量。（圖／記者林育綾攝）

●大全聯優惠

「大全聯」因應風雨來襲，生鮮蔬果、肉片、海鮮皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠，即日起至6月19日，「冷藏肉/綠野農莊雞清胸肉 三連真空包」每台斤144元、「冷凍美國牛五花火鍋片(袋)」每100公克57元。「產銷履歷虱目魚肚」每包95元、「台灣履歷空心菜」每袋25元、「澳洲甜橙」特價6粒78元，搶購生鮮蔬果就趁現在。

熱門乾貨商品也推出特價優惠，「營多拌炒麵(85g/包)」任5件57元、「來一客杯麵系列(63gx3杯)」每組特價65元。點心推出超人氣「芒哄蛋糕」每個219元。

防颱必備的電池、雨衣、手電筒⋯等品項也全都備足。

●小時達熟食免運

雨天懶得自煮也可上「全聯小時達」，6月19日前購買指定熟食滿99元，整單可享免運優惠，成功下單還可抽1000元買菜金，三菜一湯零煩惱。

指定品牌冷凍食品也有優惠，6月13日上小時達買桂冠指定商品，滿199元贈100福利點，買爆汁三杯海鮮丸、筍香水晶餃再加碼贈50點。

整單滿額還有加碼，6月19日前平日一到五，在小時達下單滿688元，即送100元小時達折價券，再抽618元購物金。周末六、日使用全支付下單，滿1000元，贈800限時福利點，滿1200元再加碼，共贈1,618限時福利點。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販水餃買1送1。（圖／業者提供）

●愛買量販水餃買1送1

愛買量販即日起至6月17日，也祭出一系列台灣經典品牌優惠，多款水餃等美食「買1送1」。冷凍水餃包括龍鳳、美之園品牌，平均單包59元，買1送1。新東陽辣味肉醬3罐85元，再送快樂購點數。冷凍美食還有蔥阿伯蔥油餅、冠軍蔥抓餅，平均一包75元，買1送1，加熱即食超方便。

另有多款各地知名美食，不用出遠門就能吃，如台中知名「炳叔不用啃烤玉米粒」原味一盒288元、師大夜市許記生煎包一盒139元、基隆百年吳家鼎邊銼一包249元、東部知名花蓮一品香冷凍鮮蝦扁食102元、屏東枋山盧家芒果青芒果冰99元、寧夏夜市人氣爆棚的李掌伯麻辣鴨血一盒299元，讓消費者一站購齊全台團購美食。

▼愛買冷凍美食優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

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