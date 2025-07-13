「燃油開關故障」6年前就示警！印航未強制檢查　墜毀奪260命

▲印度航空AI171班機墜毀，機上與地面人員一共260人罹難。圖為飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

印度航空（Air India）AI171航班墜毀事故調查報告顯示，美國聯邦航空總署（FAA）早在2018年12月就曾警告，部分波音客機的燃油開關「鎖定機制失效」，可能引發意外操作，導致飛行中引擎停止運轉。不過，印航未採取強制檢查，今年6月釀成的260死重大空難。

印度飛機事故調查局（IAAB）11日發布報告指出，這架12年機齡的波音787夢幻客機起飛僅3秒，2個燃油控制開關就從「運行」切換至「切斷」，導致引擎失去燃油供應。駕駛艙語音記錄器顯示，一名機師詢問同事「為什麼切斷燃油」，對方回應「我沒有這樣做」。

調查指出，燃油開關位於推力桿下方，具備防止意外啟動的「鎖定功能」，飛行員必須先向上拉起，才能改變位置，而且還有防護支架，防止誤觸。一名加拿大航空事故調查專家，匿名向BBC表示，「幾乎不可能單手同時拉動2個開關，這使得意外操作的可能性極低。」

▲調查人員仍在釐清「燃油開關」起飛不久即被關閉的原因。（圖／路透）



該份IAAB報告指出，早在2018年12月，FAA就曾發布「特別適航資訊公告」警告，部分波音737的燃油開關「鎖定功能」失效，不需要特地拉起開關，就可以更動位置，導致客機「暴露在意外操作的風險之中」，「可能導致無意的後果，例如飛行中引擎關閉」，建議航空公司檢查燃油開關。

不過，印度航空認為FAA的公告是「諮詢性的，而非強制性的」，因此未對機隊進行任何燃油開關的檢查。

報告顯示，2個開關相隔1秒被切換，這大約等同於依序操作的時間。墜機前幾秒，飛行員將燃料開關切回「運行」，並且試圖重新啟動2個引擎，但為時已晚，發出「Mayday」求救訊號後墜毀。

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