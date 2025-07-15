李多慧「新業務」曝光！　網驚喜：超勇於挑戰的

▲李多慧相當親民。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者曾筠淇／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧人氣超高，來台後也非常積極學習中文！除了應援、上節目之外，她更將在東華大學演講，要分享「危機不是結束，而是轉機」的主題。消息曝光後，引發網友熱議，「別的不說，多慧真的是超勇於挑戰的」、「哇！多慧已經可以開演講了」。

根據東華大學網站指出，李多慧9月12日下午2時至4時將開演講，針對「跨國職涯」分享。該講座的指導單位為勞動部勞動力發展署，主辦單位為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，講座是免費的，上限為350人，而從報名連結可見，「目前已額滿，報名截止」。

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▲李多慧將在9月開講！（圖／翻攝自東華大學官網）

消息曝光後，就有不少網友在PTT、臉書上討論，「直接中文開講兩小時也太凶殘了」、「太酷了吧！根本粉絲見面會啊」、「辦在花蓮，要順便促進觀光嗎」、「免費才是正常的！政府的活動欸」、「這是可以免費看的嗎」、「要練到能用中文全程演講，若不是語言天才就是下了大家看不見的苦功」、「能用中文演講也太厲害了」。

還有網友分享，「這免費報名的啦，然後2小時大概有一半都在活動流程，有在講也是很生活化閒聊式的講，有參加過幾場演藝人員的場（的）心得」。