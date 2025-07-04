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李多慧也遭改圖「名字變大罷免大成功」　公關出手了！

記者黃翊婷／綜合報導

統一獅「台灣隊長」陳傑憲日前遭改圖成支持大罷免，經紀公司已發出聲明澄清，沒想到韓籍啦啦隊女神李多慧也遭改圖挺罷免。據了解，李多慧公關團隊已傳訊要求網友不要散播合成圖，避免造成不知情人士誤會；媒體人黃揚明也忍不住感嘆，「連李多慧都慘遭改圖力挺罷免，莫名其妙！」

李多慧遭改圖。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲李多慧也遭到改圖。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

Threads上先前流傳陳傑憲手舉「同意罷免」毛巾的圖片，隨後被抓包是改圖。仁茂國際行銷發布「經紀公司聲明」，表明這樣的行為已經構成侵權行為，已聯繫網友刪除修改後的圖片，希望大家不要以身試法。

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李多慧遭改圖。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲原圖是李多慧2024年4月24日發布的照片。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

沒想到韓籍啦啦隊女神李多慧也遭到改圖，去年4月24日她在IG分享一張手拿印有自己名字的紅色應援毛巾照片，結果竟遭網友改圖，毛巾上的字變成「大罷免大成功」，該圖片在Threads上流傳，一度有網友聲稱「連女神李多慧都知道藍白禍害台灣，所以大罷免一定要成功」。

李多慧遭改圖。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧經常會在社群平台發文分享日常生活。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

據了解，事後已有網友接獲李多慧公關團隊通知，希望大家不要散播合成圖，以免造成不知情人士誤會；而目前Threads上關於李多慧的改圖幾乎都已經刪除。媒體人黃揚明3日也在臉書PO文表示，「連李多慧都慘遭改圖力挺罷免，莫名其妙！」

連李多慧都慘遭改圖力挺罷免 莫名其妙！

黃揚明（剝雞） 發佈於 2025年7月3日 星期四
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