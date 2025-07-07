李多慧14秒靈舌片曝光！　嬌喊：誰敢跟我用中文吵架？

▲李多慧來台灣發展2年，中文說得越來越好。（翻攝李多慧IG）

圖文／鏡週刊

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年，中文說得嚇嚇叫。近日有網友曝光她狂說中文的14秒影片，被讚「中文已經熟練到快可以繞口令」。對此，李多慧回覆：「有誰敢跟我用中文吵架？」相當可愛。

一名網友在Threads分享一段14秒影片，只見李多慧坐在車上，應該是剛跳完比賽，她搖下車窗，用中文問拍攝的粉絲：「吼！好餓，你們不餓嗎？」馬上接著說：「不是！不是！對！你們不餓，因為你們看比賽、你們一邊吃、一邊看比賽可以，但是我不行！」連珠砲發言似乎都不用換氣。

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粉絲們跟她說：「沒有！沒有！我們有認真看比賽加油！」李多慧問：「真的嗎？」相當逗趣。原PO發文寫道：「我們都在認真看妳哪有時間吃東西～你們說對吧哈哈哈 李多慧現在的中文已經熟練到快可以繞口令了吧XD。」李多慧看到後，也親自用中文回覆：「有誰敢跟我用中文吵架？」展現親民。

▲李多慧連珠砲說中文，讓網友們驚呼連連。（翻攝pin.jie_621 Threads）

該篇貼文獲得超過2.3萬人按讚，網友們紛紛大讚：「她真的超可愛…不得不說…真的是我心中第一的韓援」、「可能再過不久她就能用中文跟台灣人吵架了」、「講話語速比我還快，這根本台灣人吧」、「多慧中文越來越好」、「怎麼可以碎碎唸得那麼可愛」、「她真的認真又親民...會那麼紅不是沒有原因的」。

事實上，李多慧曾在韓國觀光大學修讀觀光中文系，但她至今仍努力學中文，過去她分享自己的學中文筆記，上面有ㄅㄆㄇㄈ注音符號，讓粉絲們看了驚呼連連，她表示「很好玩。但是很好難。」另外，她還嘗試學習客家話，相當用心。

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