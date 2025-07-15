災後重建急需人力！　勞動部釋出1700餘臨工職缺即日起受理申請

▲勞動部南分署啟動「天災臨工」措施，釋出1700餘短期職缺，助災區民眾重返職場、共度難關。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創中南部，災後重建刻不容緩，為協助災區居民恢復生計與家園，勞動部勞動力發展署南分署即日起啟動「天災臨工計畫」，合計釋出1725個臨時工作機會，涵蓋台南市727名、嘉義縣800名、雲林縣198名，申請期限至8月1日止，鼓勵受災地區的失業民眾把握機會、踴躍登記。

勞動部勞動力發展署南分署指出，丹娜絲颱風造成各地強風與豪雨災損，為協助清理環境與災後修復，凡設籍、居住或工作於災區者，皆可提出申請。臨工每小時提供190元工作津貼，每月最高可領28,590元，原則上工作期為1個月，最高工時150小時。若災後復原進度需延長，後續亦可視情況調整。

此外，參與的用人單位將可獲勞健保費用補助，確保臨工勞動權益。劉邦棟分署長強調，這項計畫將以「從優、從寬、從速」三大原則推動，協助災民儘早重返職場，讓社區盡快恢復正常運作。

民眾申請時，請攜帶身分證與災區相關證明（如設籍、居住、工作於災區、受災證明等），前往雲嘉南地區各就業中心辦理，包括台南、永康、新營、嘉義、樸子、虎尾與鬥六等地點。尚未取得災區證明者亦可先行登記，並於8月6日前補件完成。

除了臨工職缺，勞動部也同步推動「職業訓練協助措施」，凡災區失業者參與南分署辦理之自辦、委辦或補助訓練課程，免甄試、免訓練費，並得申請生活津貼；在職勞工參加南分署或「產業人才投資方案」訓練亦享免學費優惠，協助持續進修提升技能。

針對已取得勞動部創業貸款但因災情導致還款困難者，劉邦棟表示，可向承貸銀行申請最長6個月本息暫緩繳付及還款展延，利息由勞動部全額補貼，減輕災民經濟壓力。

勞動部呼籲，有就業與訓練需求的民眾可就近前往各公立就業中心辦理登記與諮詢，或撥打「台灣就業通」免付費專線0800-777-888，查詢雲嘉南地區各項災後協助資源與最新資訊。