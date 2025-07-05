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嘉義就業中心助「二寶媽」重返職場　再就業成功獲3萬獎勵金

▲▼ 【嘉義就業中心助二寶媽重返職場 成為倉管新女力】 。（圖／嘉義就業中心提供）

▲▼ 嘉義就業中心助二寶媽重返職場，成為倉管新女力 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現年38歲的二寶媽王筱薇為了照顧家庭選擇暫別職場，然而重返職場的道路卻往往充滿挑戰，所幸在勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心的協助下，透過「婦女再就業獎勵」及「工時調整獎勵」成功重返職場，不僅穩定就業長達十個月及獲得獎勵金，敬業態度更獲得主管賞識，順利從兼職轉任為正職人員，她解決家庭經濟問題更重拾自信與自我價值，成為婦女再就業的亮眼典範。

▲▼ 【嘉義就業中心助二寶媽重返職場 成為倉管新女力】 。（圖／嘉義就業中心提供）

筱薇過往曾在加油站、門市及工廠等場所工作，擁有豐富的工作經驗。為了照顧年幼子女，她選擇暫別職場近兩年。隨著孩子進入幼兒園，她決定勇敢重返職場，卻也因與職場脫節而感到迷惘，於是主動尋求嘉義就業中心的協助。就服員細心傾聽筱薇的需求，並評估其過往職涯經歷，運用「婦女再就業計畫」成功媒合至世昌電機廠有限公司擔任倉管助理一職，協助她在家庭與職場間取得平衡，重新展開職涯新旅程。

公司主管觀察筱薇工作認真且態度積極，因此安排並全額補助她參加「三公噸以上固定式起重機操作人員安全衛生教育訓練」，協助她提升專業技能，這項支持不僅讓她擁有穩定收入，也帶來更多學習技能與升遷的機會，筱薇相當感謝公司對她的哉培，近期將報考勞動部舉辦之技術士技能檢定。同時，她也感謝就服員在她最需要幫助的時候提供方向與支持，並肯定勞動部對二度就業婦女的各項協助。她鼓勵仍在觀望的媽媽們勇敢跨出第一步：「我們並不是沒能力，只是需要有人伸出援手，讓我們再次相信自己！」

嘉義就業中心主任李奇玟表示，為協助婦女順利重返職場，勞動部積極推動「婦女再就業計畫」，除提供職涯諮詢與就業媒合服務外，並針對再就業婦女及雇主推出多項獎勵措施，符合資格的再就業婦女，只要穩定就業滿90天，即可申請「再就業獎勵」最高補助金額達3萬元；同時為鼓勵企業提供友善的就業條件，若雇主開設調整工時的職缺，亦可申請「工時調整獎勵」，每月補助3,000元，最長可達12個月。鼓勵有意重返職場的婦女，以及有用人需求的企業踴躍申請，相關計畫資訊可上台灣就業通(https://job.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或電洽05-2240656嘉義就業中心。

 
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