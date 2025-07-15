去日本禁帶1物　暑假出國「3大物品」常被攔！小風扇貼紙別亂撕

▲內建鋰電池的隨身風扇不能託運。（圖／記者洪巧藍攝）



記者施怡妏／綜合報導

熱浪一波接著一波，出門在外走沒幾步就汗流浹背，隨身風扇成為許多人的消暑必備品，但是若要攜帶出國的民眾注意了！最常在安檢卡關的三大旅遊用品，分別是行動電源、隨身風扇與整髮器，同時也是詢問度最高的，若事先未做好功課，可能在出發前就被迫丟棄行李。

根據規定，行動電源必須隨身攜帶，絕對不得放入托運行李。此外，電池容量也有嚴格限制：若行動電源容量低於100Wh，可直接攜帶登機；若介於100Wh到160Wh之間，則需事先向航空公司申請許可。

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隨身風扇多採鋰電池供電，若為內建不可拆卸設計且容量不大，通常可直接攜帶登機；但若為可拆卸電池款式，必須單獨包裝並妥善絕緣，否則可能因安全疑慮被禁止攜帶。此外，隨身風扇上標示電池容量的貼紙不可撕除，因為這是安檢人員判斷是否合規的重要依據。一旦貼紙被撕掉，規格無法辨識，旅客可能被迫丟棄風扇。

▲行動電源必須隨身攜帶上飛機。（圖／記者李毓康攝）



不同款式的整髮器在航空運輸中有不同的規定，一般插電式的吹風機、電棒捲或離子夾無內建電池，無論是手提或托運都不受限制；但無線款式則另當別論，內建鋰電池且不可拆卸的無線整髮器，部分國際機場與航空公司（如日本）已禁止攜帶登機。

若使用可拆卸電池的款式，則需事先將電池拆卸，並按備用鋰電池規定單獨包裝，整髮器本體則可選擇手提或托運。為避免安檢時陷入「丟棄或重整」的窘境，選擇插電式整髮器是更安全的選擇。

團購達人486先生（陳延昶 ）指出，每年暑假都能看到，旅客因攜帶受限物品而在機場被迫丟棄。他提醒，許多商品雖然標榜「旅行用」，但並不代表一定能帶上飛機。尤其是涉及鋰電池的商品，更需格外留意。建議旅客出國前上航空公司或民航局官網查詢最新的「危險物品清單」，確認所攜帶的旅遊用品是否符合規定。