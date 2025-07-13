1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

▲高鐵今年4月發生一起旅客的行動電源自燃意外。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

行動電源自燃事件頻傳，國籍航空規定不能託運外，航程中禁止使用，避免放置座位上方行李置物箱，由於台鐵和高鐵近1年來也發生3起行動電源在列車上自燃意外，台鐵和高鐵也公布乘車指引，包括行動電源應放置隨身行李保管。

行動電源在飛機上自燃起火威脅飛安事件頻傳，台鐵和高鐵近一年來也發生3起意外，其中台鐵2024年9月2日3294次區間車行駛至台南站，一名醉客口袋行動電源起火燃燒；2024年10月13日144次自強號行駛至豐原站，一名旅客包包內的行動電源也突然冒煙自燃。

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高鐵今年4月12日也曾發生1607車次旅客的行動電源自燃冒煙，該名旅客輕微受傷、列車地板燒灼焦黑，高鐵事後也向旅客求償。

▲高鐵列車上行動電源冒煙，旅客緊急滅火。（資料圖／翻攝Threads／網友ida_0821授權）

目前國籍航空祭出航程中禁止使用行動電源禁令，雙鐵雖無強制規定，但也公布乘車指引，其中台鐵公司說明，依據《鐵路法》第68-1條規定之危險品包含爆炸物、氧化物、易燃固體或液體或氣體、腐蝕性物質、毒性、放射性、傳染性物質或物品等。目前行動電源並非前述所規範之物品。

台鐵進一步指出，針對近期發生行動電源自燃事件，台鐵公司提醒旅客如有攜帶行動電源乘車時，請將行動電源隨身保管，勿放置行李箱或寄送託運，以維乘車安全。

高鐵公司則表示，高鐵持續透過企業網站、列車上旅客資訊顯示器、車站訂位動態資訊顯示系統的跑馬燈等，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，維護高鐵旅運安全。

高鐵說明，旅客攜帶物品若有潛在能造成危險之虞時，應放在視線可及處，以便一旦發生異常狀況，及時應處。必要時也可以立即通知高鐵人員協助處理。如旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，仍須負相關賠償與法律責任。