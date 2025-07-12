南部人選擇+1！聯合航空「高雄—東京」啟航　早去晚回天天飛

▲聯合航空「高雄—東京成田」今開航，這是首家美籍航空進駐高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

南部人又有新航班選擇！美國聯合航空今(12)日於高雄國際機場舉辦首航剪綵儀式，宣布「高雄—東京成田」航線正式啟航，每天提供一班直飛航班，早去晚回，對於旅行時間安排更彈性。

聯合航空今日於高雄國際機場舉行首航剪綵儀式，慶祝全新的「高雄—東京成田」航線正式啟航。作為首家在高雄國際機場設點的美籍航空公司，高雄市長陳其邁、高雄市觀光局長高閔琳以及美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）也到場見證歷史性的一刻。

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▲高雄市長陳其邁、聯合航空海外銷售董事總經理馬富斯出席剪綵儀式。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳其邁表示，過去高雄市民若要前往美國，往往須先搭車至桃園出發，再經由舊金山或加州等地中轉，整趟旅程常需花費2天時間。如今透過聯合航空高雄直飛東京的航班，可在東京銜接前往美國主要城市，非常便捷。東京長年為高雄航空站最受歡迎的國際旅遊目的地之一，這條航線具高度競爭力。

聯合航空海外銷售董事總經理馬富斯（Marcel Fuchs）表示：「當我們開通新航點並得以為旅客提供更多航班選擇時，這對我們來說都是值得慶祝的重要時刻。這條新航線也將對觀光旅遊發展有極大助益，不僅便利日本旅客直飛高雄，也讓高雄出發的旅客能輕鬆轉機前往美國。」

▲▼聯合航空「高雄—東京」今開航，早去晚回天天飛。（圖／記者許宥孺翻攝）



聯合航空新航線「高雄—東京成田」的直飛航班將於每天上午10點25分從高雄起飛，並於當地時間下午3點15分抵達。從東京成田返回高雄的航班則於每天下午5點30分起飛，並於當天晚上9點抵達高雄。此條航線採用波音737-800機型執飛，機上共166席座位，其中包含16個商務艙席次。