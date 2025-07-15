川普限俄羅斯50天內達停火協議　歐盟外長：時間很久

▲美國總統川普白宮會晤北約秘書長呂特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普14日表示，若俄羅斯在50天內未與烏克蘭達成停火協議，將對俄方實施「極其嚴厲的關稅」。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）對此回應表示，樂見川普展現強硬立場，但認為「50天是段很長的時間」。

川普是在白宮與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時做出上述宣示。他宣布美國將提供烏克蘭新一輪軍援，包括烏軍急需的愛國者（Patriot）防空飛彈系統，並表示若俄方未在期限內停火，將課徵100％的「次級關稅」。

卡拉斯在回應中指出，川普態度明確、做法強硬，是「非常正面的舉動」；但她同時強調，俄軍每天仍在殺害無辜平民，給予50天的緩衝期，時程顯得過長。

川普補充表示，美國將生產更多頂尖武器供應北約，並由盟邦分擔費用。他亦對俄國總統普丁（Vladimir Putin）表達失望之情，稱「我原以為兩個月前就會達成協議，結果卻沒有」。

彭博（Bloomberg News）指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）後來澄清，川普所說的「次級關稅」實際上是「次級制裁」（secondary sanction）。

根據BBC解釋，「次級制裁」是針對與俄羅斯持續往來的第三方國家或企業，美方可對其產品進口加徵高額關稅，或實施金融限制。此舉若成真，將直接衝擊中國、印度等俄油買家及相關供應鏈。