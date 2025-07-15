22歲女胸前頂「12kg西瓜奶」！患巨乳症超自卑　募資縮胸11kg

▲瑪孔德絲患有罕見巨乳症，讓她自卑不已。（圖／翻攝自Instagram／thay_marcondes01）



記者王佩翊／編譯

巴西一名22歲的年輕女子罹患罕見巨乳症，在短短數個月內胸部突然瘋狂長大，單側乳房比一顆籃球還大，讓她歷經人生劇變，日常生活也受到影響。她最終透過募資接受縮胸手術，成功切除22磅（約10公斤）的胸部組織，如今重拾自信的她更開心表示，終於可以準備開始談戀愛了。

根據《每日郵報》報導，22歲的瑪孔德絲（Thaynara Marcondes）2024年初發現自己的胸部突然開始長大，幾乎每個月都會增加1.6磅（約0.73公斤）。最初，她並未在意，直到胸部開始不斷變大，最終她的乳房長到26磅（約11公斤），單側大小如同一顆西瓜。

過重的乳房嚴重影響瑪孔德絲的生活，不但持續出現肩頸與背部疼痛，有時甚至需要藉助輪椅移動。除了身體上的不便，超乎常人的乳房尺寸也讓她外出時遭到外人指指點點，甚至有店員誣衊她偷竊，說她把商品藏在胸部下面。

瑪孔德絲因擔憂自己罹患乳癌就醫，最終確診罹患罕見的「巨乳症」（gigantomastia），這種病至今僅300例文獻報告，患者的胸部會迅速且不受控制地巨大化。

瑪孔德絲透過網路募資籌到約7200美元（約新台幣21萬元），成功在2024年10月完成縮胸手術。耗時10小時後，醫師切除掉重達22磅（約10公斤）的胸部組織，瑪孔德絲的胸部也終於回歸常人。

術後她激動表示，雖然自己的胸部「沒有知覺也無法哺乳」，但卻非常滿意現狀。她直言，「我真的很開心，照鏡子時會忍不住想『哇，我變漂亮了』。」

重獲自信的她也幽默指出，現在準備開始談戀愛、結婚了，不過她並未公開感情狀態。目前她仍在定期追蹤胸部變化，醫師提醒若尺寸再次增加，日後可能需要進行雙乳切除手術。