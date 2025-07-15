友借車「打方向燈硬切」被檢舉　車主挨罰反控後車沒保持距離

記者黃翊婷／台北報導

女車主小美（化名）去年8月間將車子借給友人A男駕駛，沒想到對方被檢舉「任意驟然變換車道迫使他車讓道」，導致她也因此挨罰吊扣汽車牌照6個月。小美提出行政訴訟並主張後車駕駛沒有保持安全距離，但台北高等行政法院法官認為這是她對法規有所誤解，最終沒有採信她的說詞，裁定駁回。

▲小美將車子借給A男使用，結果卻因為違規變換車道，害她也受到處罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男2024年8月間駕駛向小美借來的車輛，行經台北市文山區時，因「任意驟然變換車道迫使他車讓道」遭檢舉，小美身為車主，事後也受到裁處，挨罰吊扣汽車牌照6個月。

小美提出行政訴訟並表示，當時檢舉人超速，加上不滿A男超車，才會挾怨檢舉任意變換車道，但A男明明有打方向燈，她提出申訴後，相關單位卻回覆「前車須與後車保持安全距離」，將行車安全距離之責推卸給前車，讓她感到很荒謬，原處分明顯違法。

台北市交通事件裁決所則認為，檢舉影片有拍到檢舉人的車輛因為A男突然向左變換車道，被迫緊急剎車並讓出前方車道的畫面，縱使A男有使用方向燈，但仍有「任意驟然變換車道迫使他車讓道」的客觀事實，依法開罰並無違誤。

台北高等行政法院法官當庭檢視檢舉影片，發現在檢舉人的車輛與前方公車間距離不變的前提下，A男竟在短短3秒之內持續向左迫近，而且沒有保持行車安全間距就驟然變換至內側車道，也就是檢舉人的前方，當時雙方車輛的距離不足一段車道線，檢舉人為了避免發生碰撞，只能緊急剎車閃避。

法官認為，A男的行為是以「迫近、驟然變換車道或其他不當方式」迫使他車讓道，屬於惡意逼車的危險駕駛行為，違規事實明確，應當受罰，小美身為車主，依法也應當受到裁處。

至於有無保持安全距離一事，法官直言，A男是變換車道者，本應禮讓直行車（檢舉人）車輛先行並注意安全距離，不得任意以迫近方式，迫使他車讓道，這部分顯然是小美對法規有所誤解，因此不予採信，最終裁定駁回，全案仍可上訴。