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未禮讓撞傷行人辯「颱風雨大＋A柱」　駕駛求法外開恩被打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿輝（化名）去年7月間開車行經新北市淡水區坪頂路一處路口時，因未禮讓行人發生事故，導致行人受傷，挨罰7200元，還要吊扣駕駛執照12個月；他提出行政訴訟並表示，當時是颱風天，雨很大加上A柱遮擋視線，才會沒有發現行人。不過，台北高等行政法院法官審理後，並未採信阿輝的說詞，最終裁定駁回。

▲▼天氣 大雨 台北市正午暴雨 天暗如黑夜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲阿輝未禮讓行人挨罰，但他認為是當天颱風雨太大，加上遮擋視線，才會沒有注意到行人。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿輝去年7月開車行經新北市淡水區坪頂路，準備左轉淡金路時，因未暫停禮讓走在行人穿越道上的行人，雙方發生碰撞，導致行人受傷，事後他遭相關單位裁處7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

阿輝不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他表示，當天是颱風天，風雨很大，一時無法看清楚路口是否有行人，加上車子的A柱遮擋視線，他確實看不到，因此希望法官法外開恩，撤銷原處分關於吊扣駕駛執照的部分。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視事發現場的監視器錄影畫面，發現阿輝的車輛靠近行人穿越道時，與行人之間的距離已經小於3公尺，他卻沒有暫停禮讓，反而繼續行駛，因而釀成事故，違規事實明確。

至於是否與天氣狀況有關，法官指出，依據監視器錄影畫面顯示的內容看來，當時雖然下著雨，但並沒有大到無法分辨前方路況的程度，況且如果真的像阿輝所說的那樣，風雨大到無法看清楚是否有行人，那他行經路口時更應該減速慢行，並在駛入行人穿越道前仔細察看是否有行人。

法官認為，阿輝因疏於注意構成本件違規事實，確實有過失，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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