駕駛找車位未禮讓行人挨罰　怨「警也沒讓」被法官打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿茂（化名）去年8月間開車行經新北市永和區一處路口，因未暫停禮讓行人，挨罰6000元罰鍰；他辯稱當時正在尋找停車位，行人並無過馬路的意願，況且警員也沒有禮讓行人。不過，台北高等行政法院法官認為，阿茂違規事實明確，警員是否違規與本案無關，他不能就此主張自己免罰，最終裁定駁回。

▲阿茂未禮讓行人挨罰6000元。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿茂去年8月間開車行經新北市永和區保平路一處路口，因有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被巡邏警員攔查舉發，因而挨罰6000元罰鍰，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿茂不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時他正在尋找停車位，車輛時速5公里以下，行人則是站在行人穿越道旁，沒有過馬路的意願，他才會繼續緩慢前進，沒想到卻被警員攔下開罰，況且當時警員也沒有暫停禮讓行人。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視採證光碟影像，發現阿茂駕駛的車輛行經事發路口時，行人確實已經站在行人穿越道上，雙方相距不足一個車道寬，他本應暫停禮讓行人，卻疏未遵守交通法規，難認已經盡到相當的注意義務，確實有過失。

至於警員是否違規一事，法官表示，警員是在執行巡邏勤務時追上阿茂，具有法定阻卻違法事由，阿茂不能就此主張警員違規；退一步而言，就算警員違規，也與本案無關，阿茂不能就此主張自己免罰，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。