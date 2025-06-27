沒禮讓行人辯「交通常識不足」　駕駛求輕罰被打臉

記者黃翊婷／台北報導

女駕駛小花（化名）今年1月間開車行經台北市區一處路口，因未禮讓行人，挨罰6000元罰鍰，她提出行政訴訟並強調自己「交通常識不足」，希望能從輕裁罰。但台北高等行政法院法官認為，依法規定「不得因不知法規而免除行政處罰責任」，最終裁定駁回小花的告訴。

▲小花開車未禮讓行人，她自稱交通常識不足，但未獲得法官採信。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小花今年1月間開車行經台北市昆明街與西寧南路某巷口，因未暫停禮讓走在行人穿越道上的行人優先通行，被警方以有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為舉發，因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

小花不滿挨罰，決定提出行政訴訟，她強調，自己真的不知道開車行經行人穿越道時，應與行人間保持3個枕木紋的距離，希望法官能原諒她的交通常識不足，准許從輕裁罰。

不過，台北高等行政法院法官認為，依行政罰法第8條本文規定，「不得因不知法規而免除行政處罰責任」，況且為了維護路口安全及行人路權，內政部警政署訂頒「強化行人路權執法計畫」規定，車輛行經行人穿越道時，必須減速禮讓行人，並以汽車前懸進入行人穿越道，距離行人行進位置一個車道寬（約3公尺）以內作為取締認定基準。

法官指出，經檢視採證影像證據，小花違規事實明確，另外，駕駛未禮讓行人的相關加重罰責已在2023年6月30日施行，電視新聞或網路媒體均有廣泛報導，應為一般公眾所周知，因此難以採信小花「交通常識不足」的說詞，最終裁定駁回，全案仍可上訴。