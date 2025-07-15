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BBC加薩紀錄片旁白「竟是哈瑪斯官員兒子」　被判違反新聞倫理

▲英國廣播公司（BBC）位於倫敦白城（White City）辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

▲BBC位於倫敦白城（White City）辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）一部加薩紀錄片未向觀眾揭露，13歲旁白阿布杜拉（Abdullah al Yazouri）的父親是哈瑪斯官員，引發不小爭議。該報14日公布的調查結果也承認，此舉已違反新聞的編輯準確性原則。

BBC紀錄片《加薩：如何在戰區生存》（Gaza: How To Survive A Warzone）委託獨立製作公司Hoyo Films拍攝，已於今年2月下架。

BBC委託外部進行的獨立調查報告指出，男孩父親是哈瑪斯農業部副部長阿里亞佐理（Ayman Alyazouri），製片公司知情卻未向BBC揭露這項「關鍵資訊」，構成重大疏忽。報告也指出，BBC製作團隊在最初編輯檢查中「不夠積極」，播出前「對於沒有回答，或者僅部分回答的問題缺乏關鍵監督。」

報告提到，製作單位向男孩姊姊支付795英鎊的旁白費用，金額落在合理範圍。沒有證據顯示「旁白的父親或家庭以任何方式影響節目內容」，但讓兒童擔任此類節目旁白「並不恰當」。

BBC表示，儘管Hoyo Films不是故意誤導，但「對這次失誤負有最大責任」。而BBC則「負有部分責任」。

報告未提及任何人員面臨紀律處分，但BBC新聞部已新設一個領導職位，負責紀錄片與時事節目，預計未來7天對外公開招聘。

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