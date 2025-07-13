加薩平民領物資「當場遭以軍爆頭」！　醫院淚訴：24人被擊斃

▲加薩衛生部統計，自戰爭爆發以來，已有超過5萬7823人死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

加薩南部的納賽爾醫院（Nasser hospital）指出，有24人12日在當地一處物資分發點等待領取食物時，遭以色列國防軍擊斃，射擊時間長達5分鐘。對此，以軍則聲稱，只是發生警告彈驅散那些可能構成威脅的人，並未造成人員傷亡。

根據BBC報導，在場的加薩民眾表示，12日當天他們在物資分發點排隊領取食物時，遭以色列軍隊開火攻擊，而這場襲擊也造成24人死亡。一段影片顯示，一名男子聲稱，「人們在等待救援物資時，遭到長達5分鐘的定點射擊。」一名醫護人員更直言，以軍冷血殺人。

根據《路透社》報導，有目擊者指控以軍開火，擊中被害人的頭部與軀幹。根據《路透社》與BBC取得的畫面，納賽爾醫院內有多具屍體被白布蓋住。

對此，以色列國防軍（IDF）堅稱，以色列國防軍的炮火並未造成現場平民受傷，並強調只是發射警告彈以驅散這些「疑似構成威脅」的群眾。

雙方的說法目前都未獲得確認，因為以色列禁止國際媒體進入加薩取材。

事實上，幾乎每天都有等待領取食物的加薩居民遭以軍射殺的消息傳出。以色列3月全面封鎖加薩地帶救援物資，隨後又重啟對哈瑪斯的軍事進攻，進而導致停火協議破裂，使加薩的糧食和醫療品極度短缺。對此，以色列則聲稱，此舉是為了向哈瑪斯施壓，迫使其釋放以色列人質。

聯合國巴勒斯坦難民救濟署（UNRWA）指出，加薩境內已有數千名孩童營養不良情況，人道危機每天加劇。

此外，以色列和美國支持的「加薩人道基金會」（GHF）聲稱要防止哈瑪斯竊取物資，因此主導了新的救援物資分配系統。不過聯合國人權辦公室11日指出，迄今為止已經接獲798起與領取物資有關的死亡事件，其中有615件都發生在GHF站點附近。

對此，GHF則反駁聯合國「使用錯誤且具誤導性」的數據進行統計，並否認攻擊平民的指控。