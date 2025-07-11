加薩「5早產兒擠1保溫箱」心痛畫面曝！　醫：能源短缺已極限

▲加薩醫院的院長公開一張嬰兒一起擠在保溫箱的照片。（圖／翻攝自X／fnaim65）



記者王佩翊／編譯

加薩醫療系統瀕臨崩潰，醫師被迫將多名早產的新生兒塞在同一個保溫箱內，因為醫院已經發出警告，燃料短缺危機已達臨界點。而能源短缺也迫使院方關閉重要醫療服務，數百名患者生命岌岌可危。

根據CNN報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）發出嚴厲警告，指出加薩的燃料危機已到關鍵時刻，現有少量燃料即將枯竭，「幾乎沒有任何額外可取得的庫存可用」。

OCHA表示，「醫院正在實施配給制度，救護車無法正常運行，供水系統瀕臨崩潰。除非以色列當局允許緊急、定期且充足地運入新燃料，否則死亡人數可能會急劇上升。」

以色列對加薩實施長達11周的人道救援封鎖，使得該區200多萬名平民陷入飢荒與人道危機。

加薩市南部的阿里醫院（Al-Ahli Hospital）院長奈姆（Fadel Naim）9日在社群媒體上分享一張令人心碎的照片，照片中顯示有多名新生兒被迫共用一個保溫箱，該設備還是從另一間醫療機構赫勞醫院（Al-Helou Hospital）借調而來。

奈姆在X平台上痛批，「這種悲慘的過度擁擠現象不僅僅是設備缺乏問題，更是對加薩持續不斷的無情戰爭和窒息性封鎖所造成的直接結果，封鎖已經徹底癱瘓了整個醫療體系。」

他進一步強調，「以色列的封鎖使早產兒的基本日常照護變成與生死的搏鬥。任何一個孩子都不應該出生在一個由炸彈和封鎖決定其生死的世界。」

加薩北部最大的西法醫院院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）向CNN透露，燃料短缺迫使該院關閉洗腎科，將有限資源集中於加護病房和手術室。他警告，「如果希法醫院在接下來幾小時內無法獲得燃料，醫院將在3小時內完全停止運作，這將導致大量病患死亡。」目前該院有數百名患者面臨生命危險，包括22名依賴保溫箱的嬰兒。

醫院內部畫面則顯示，醫師們只能使用手電筒為患者進行治療。納塞爾醫療中心也表示，目前僅剩24小時的燃料供應，已將資源集中於產科和加護病房等重要部門。