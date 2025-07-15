澤倫斯基提名39歲女功臣任新總理　現任總理擬轉調國防部長

▲斯維里登科（右）先前代表烏克蘭與美國簽署礦產協議。（圖／翻攝自美國財政部）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基14日提名第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）出任新任總理，並建議現任總理什米加爾（Denys Shmyhal）轉任國防部長，為正在與俄羅斯交戰的烏克蘭政府帶來一波重大人事改組。

路透報導，這些人事提名尚需國會批准，時機正值烏俄戰爭邁入第4年，外交談判陷入僵局，烏克蘭同時也試圖振興因戰爭而捉襟見肘的經濟，並強化本國軍武產業。

澤倫斯基當天在社群平台X上表示，「我們討論了具體措施，以提升烏克蘭的經濟潛力，擴大對人民的支持方案，並擴增本土武器的產能。」他強調，為達成這些目標，「我們正啟動行政部門的改造計畫」，並已提議由斯維里登科接掌政府，全面更新其職能。

年僅39歲的斯維里登科為經濟學家，自2021年起擔任第一副總理。她近期曾參與與美國達成礦產資源協議的關鍵談判。

至於國防部長一職，澤倫斯基表示，什米加爾具備「豐富經驗」，正好符合這項「承擔最大資源與責任」的職位。他在晚間談話中說，「這正是目前全國最多資源、最多任務與最高責任集中的領域。」

什米加爾自2020年3月起出任總理，是自蘇聯解體、烏克蘭自莫斯科獨立以來任期最長的政府首腦。若成功轉任，他將取代現任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov），後者上周被點名有可能出任駐美國大使。

面對龐大軍事開支，烏克蘭仰賴西方盟邦提供財政援助，支撐社會與人道支出；同時也積極向國際尋求資金投入武器生產與聯合軍事研發計畫。

澤倫斯基強調，烏克蘭將繼續擴大本土武器產量，發展本國與國際夥伴聯合的防衛項目。斯維里登科也在X上表態，若出任總理，她將推動鬆綁管制、減少官僚流程、保障企業發展，並刪減非關鍵支出，以實現國家資源「全面集中於國防與戰後重建」；她強調：「國家體系沒有權利浪費我們的資源與潛力。烏克蘭值得成為歐洲最強大經濟體之一。」