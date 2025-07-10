烏克蘭逮捕中國籍父子！　涉刺探「海王星」飛彈機密

▲烏克蘭逮捕涉刺探「海王星」飛彈機密的中國籍父子。（圖／取自SBU）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭安全局（SBU）9日宣布，逮捕2名中國籍男子，指控他們涉嫌刺探自製反艦飛彈「海王星」（Neptune）相關機密。該飛彈是烏軍對抗俄軍入侵的重要武器之一，這也是俄烏戰爭自2022年爆發以來，首次有中國公民因間諜罪在烏克蘭被捕。

根據SBU聲明，烏方以「技術文件」設下誘餌，在首都基輔逮捕一名24歲的中國籍前留學生。隨後更循線查出他的父親，指控對方試圖將這些機密資料轉交給中國的特殊情報單位。

據了解，男子的父親長期居住在中國，為了「親自協助」兒子的任務，特地於7日入境烏克蘭，卻在9日前往中國駐基輔大使館途中，遭SBU特工當場逮捕。

СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун»



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SBU指出，調查人員在2人手機中發現多項涉及協調間諜行動的通訊紀錄，違反《烏克蘭刑法》第114條第1項間諜罪，最重可處15年徒刑並沒收所有資產。

對此，中國駐基輔大使館尚未回應媒體詢問，而兩人的律師也暫時聯繫不上。

外界早前已質疑，北京表面上宣稱「中立」，但實際上暗助俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前更指控，中方企業不僅提供火藥與無人機零件給俄軍，烏軍也曾在戰場上俘虜中國籍戰鬥人員。

事實上，「海王星」飛彈曾在2022年4月重創俄軍黑海艦隊，成功擊沉飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva），當時震驚全球，也讓這款烏製飛彈名聲大噪。

隨著美援前景未明、歐洲軍工產能尚未全面開展，基輔正加速強化本土武器研發與生產。澤倫斯基8日再簽署制裁命令，鎖定5家中國註冊公司，理由是這些企業向俄軍提供無人機「見證者」（Shahed）相關零組件。

另外，澤倫斯基預計9日在義大利羅馬會晤美國總統川普（Donald Trump）任命的中東特使凱洛格（Keith Kellogg），商討軍援與情報合作等議題，並將於10至11日出席國會援助會議。