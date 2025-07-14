軍用悍馬擦撞公車「零件噴飛」　網看1點：感覺不太能怪駕駛

▲軍用悍馬擦撞公車。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國軍近日展開「漢光41號演習」，許多軍卡、坦克出現在市區，引起民眾關注。有網友目擊，一輛軍用悍馬行經台北市內湖區捷運葫洲站前時，擦撞到一旁的公車，並將對方的照地鏡撞飛。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他看到一輛軍車在他前方行駛，想到近日看到許多相關的車禍新聞，沒想到竟直接目睹。

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影片顯示，該輛軍用悍馬行經康寧路三段、捷運葫洲站前時，擦撞停靠一旁的公車，將公車的照地鏡直接撞飛，車上的軍人也回頭看了一下。

▲公車的照地鏡被撞飛。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「又要害全營洞八了」、「照地鏡被撞飛掉」、「車頭盲點鏡，圓圓有點凸的那種」、「防撞後照鏡小卡發一發」。

也有網友分析，悍馬車身本來就比較寬，幾乎占滿整個車道，行駛時已盡量靠近車道左側，卻還是撞上公車的照地鏡，「軍車比較寬，看來是公車太靠左了」、「車寬太寬了，沒有常開真的抓不到角度，也沒有那麼多機會抓角度，作戰期間也不需要抓角度」、「可是他已經開得很正中的線路了，對軍車來說是線路太小了些」、「軍車大台也沒法隨便偏離車道…偏了會撞沒偏也是撞」、「這沒辦法，軍車其實已經壓線開了…感覺也不太能怪軍車駕駛」。