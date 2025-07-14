307公車司機暈眩撞4車！婦遭輾不治今相驗　家屬哽咽怒斥

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

新北市中和區員山路昨（13）日傍晚5時許發生一起公車追撞事故，當時肇事公車在員山路口等待紅燈，才剛變燈起步時，竟直接撞擊前方等待左轉的計程車、一輛賓士車、兩台機車，其中一台機車後座的女子摔落地面後遭公車捲入，送醫宣告不治。今(14)日檢警相驗，郭姓司機當場無保請回，將持續調查詳細事故發生原因。

▲307路線肇事司機。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，駕駛307號公車的60歲郭姓男子有糖尿病史，去年才剛換發駕照，無酒駕情事，事故當天中午12時起班載客，下午回到總站曾休息20分鐘，接著就繼續第二輪載客。郭男沿途載客至積穗國小站時，乘客發現郭男不斷急剎、暴衝，就感覺他的狀況不佳，沒想到在下一個路口就發生連環撞。郭姓司機發生事故後昏厥2分鐘才清醒，稱不知發生什麼事，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

▲▼公車司機郭男突然感到暈眩，撞擊前方3車。（圖／記者陸運陞翻攝）

意外發生當下，賓士車駕駛黃男、計程車司機賴男、騎機車的伍男與洪男均無受傷，惟洪男後座的妻子54歲陳女遭撞倒地後遭公車捲入，送醫後經搶救仍宣告不治。陳女丈夫在急救室崩潰，沒想到只是出門買個菜，夫妻從此天人永隔。

今日下午檢警相驗完畢，陳姓死者的家屬語帶哽咽怒斥：「身體不適就應該停在旁邊！」、「這樣踩（油門）出去別人就完蛋了！」，更沉痛地說「希望以後不要再發生這種事」。涉嫌過失致死的郭姓司機被無保請回，詳細事故原因仍有待調查釐清。