台電新營區處搶修持續推進　力拚15日晚間全面恢復聚落供電

▲台電新營區處搶修持續推進，整體復電率達99.3%，尚有約1310戶持續搶修，力拚15日晚間全面恢復聚落供電。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台電新營區營業處表示，截至14日晚上8時止，轄內各行政區累計停電戶數達193327戶，目前已復電192017戶，整體復電率達99.3%，尚有約1310戶持續搶修中，台電人員力拚15日晚間全面恢復聚落供電。

其中，台南市北門區待復電戶數由原先的691戶大幅下降至126戶；學甲區由982戶降至535戶；白河山區則從270戶降至112戶。此次颱風丹娜絲造成沿海地區大量分歧線路電桿傾倒、斷裂，不少電桿甚至掉落於魚塭中，景象怵目驚心。部分線路末端因地勢低窪、施工環境艱難，導致立桿作業困難；而山區則因道路狹窄蜿蜒，經常出現倒塌樹木阻礙動線，搶修難度顯著提升。今日搶修重點，仍聚焦於沿海地區與山區聚落的供電恢復。

台電公司指出，一群群沒有披風的「台電超人」，正以不同身影奮戰於災後第一線。無論是在水深150公分的魚塭中挺身而進，或是在偏僻稻田中埋首搶修，又或是於高空桿上進行例行作業，這些場景已成為日常。此次風災過後，大台南地區街巷、小徑、家戶旁處處可見台電搶修人員的身影，他們搭乘黃色工程車，奔走於各地。而許多民眾也熱情提供食物、飲水與加油打氣的話語，成為現場最暖心的後盾，為台電人注入滿滿能量。

台電公司同時提醒民眾，若住戶原先以自備電桿接連至台電責任分界點，因颱風導致自備桿倒塌，即使台電已恢復供電，現場仍可能無法正常用電。建議用戶儘速聯繫合格承裝業者協助修復，以利全面恢復供電。此外，若住家曾有倒塌或浸水情形，請先確認總電源是否關閉，並於使用任何電器設備前，務必確保其乾燥且安全。

如有疑慮，請洽詢合格電氣技術人員，切勿冒險操作。若發現有電線掉落、電桿傾斜等情形，請務必保持安全距離，並可透過「台灣電力APP」報修，或撥打1911客服專線通報，台電將立即派員處理，持續為民眾點亮每一道燈火。

新營區處也強調，將全力衝刺搶修進度，力拚於15日晚間9時前，全面恢復所有聚落電力供應；其餘零星故障或後續用戶通報的事故，也將持續派員處理，確保供電穩定如常。