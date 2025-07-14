贊同檢討「禁止代孕」　大法官被提名人：支持少子化下容許多元選擇





▲詹鎮榮14日下午到立法院接受朝野立委質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

大法官被提名人詹鎮榮今（14日）在立法院答詢時，贊同有必要重新檢討《人工生殖法》全面禁止代孕部分；詹也表示，他支持在目前少子化或諸多因素下，當自然生育不再具有可能性，應該容許有多元的選擇路徑。

立法院14日召開全院委員會繼續審查大法官人事同意權案，下午為詹鎮榮接受朝野立委質詢。民眾黨立委陳昭姿詢問，2020年開始台灣進入人口負成長，當自然生育無法支撐世代交替，例如因疾病、器官缺損，即便有胚胎也無法植入，所以應該思考，是否國家應該要有義務給予更多元可行的生育路徑，而非一味禁止，如果永遠無法自然形成社會共識，是否同意國家應積極扮演制度化角色？是否有義務建構有效監督的法制選項？

詹鎮榮表示，他支持在目前少子化或諸多因素下，當自然生育不再具有可能性，應該容許有多元的選擇路徑；另他在回覆民眾黨團問卷中提到的社會共識，是針對代理孕母中，孕母跟子女間有血緣部分，但他的立場不是要有共識才可以立法。

陳昭姿追問，是否同意國家有必要對《人工生殖法》全面禁止代孕部分，應重新檢討，來因應人民有生育自主跟家庭形成的保障？詹鎮榮回應，「我贊同」。陳昭姿再問，代孕的人工受精模式會涉及親子關係跟倫理關係比較大，民眾黨團提出的《人工生殖法》版本，沒有納入人工受精的代孕模式，而是限定在試管嬰兒、胚胎植入模式，這是否比較符合比例立原則跟基本權保障？也合於憲法期待？詹鎮榮說，是，因為爭議性比較小，立法難度比較低；陳又問，您支持這版本？詹回應，是。

陳昭姿指出，《人工生殖法》第11條採正面表列，符合不孕症、重大遺傳疾病的夫妻，一方至少具備健康生殖細胞才能進行人工生殖，現行法也未開放任何形態的代孕技術，您認為這樣是否過度排除有需求的族群，構成對生育自主有不合理差別待遇？詹鎮榮表示，他是支持在這樣的方案底下將代理孕母制度予以納入法律明文肯認。

詹鎮榮也說，他贊成在代理孕母議題上，導正是優於目前的抑制，理由是，或許某些團體會擔心代理孕母議題的導入違反人性尊嚴，也就是將子宮工具化，但他的基本立場是，在這樣代理孕母合法化情況下，可以透過法制設計免除這疑慮。