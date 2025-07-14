剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

▲運安會主委林信得(左起)在法務部長鄭銘謙見證下，與法醫所所長侯寬仁簽署合作協議 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北地檢署偵結老翁余文正在三峽高速衝撞導致3死12傷慘案，背後有運安會與法醫所進行事故調查，為進一步深化兩單位的技術支援合作，14日由法務部長鄭銘謙見證，簽署合作協議，未來在重大運輸事故調查時，可結合法醫鑑識、藥毒物檢驗等專業，釐清肇因以避免類似事故再次發生。

法務部與運安會在2020年4月17日發布「國家運輸安全調查委員會與檢察機關辦理重大運輸事故調查協調聯繫作業要點」，建立協調聯繫作業機制，包括2021年太魯閣出軌事故、2023年健全遊覽車國道3號古坑段側撞事故、2025年1月25日楊梅休息站電動車自撞火燒車事件、以及5月19日新北市三峽區汽車衝撞事件，法醫所都有支援運安會與司法機關釐清事實。

這次由法醫所所長侯寬仁與運安會主委林信得簽署合作協議，內容涵蓋多項關鍵技術領域，包括重大運輸事故調查之法醫鑑識、藥毒物檢驗、DNA鑑定、相關專業諮詢、教育訓練或研討會資源分享等。雙方未來將建立聯絡窗口與啟動機制，於實際事故發生後啟動協調支援程序，確保調查資料蒐集作業的完整與專業。

鄭銘謙致詞時表示，每一次事故的發生背後，往往牽動無數家庭的哀痛與社會關注，因此，建立科學、獨立、公正、專業的事故調查機制，是國家治理不可或缺的一環。希望透過這份協議，不只是業務上的合作，更是理念與制度上的連結，共同提升我國運輸安全調查的品質與效能。