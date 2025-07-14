　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲運安會主委林信得(左起)在法務部長鄭銘謙見證下，與法醫所所長侯寬仁簽署合作協議 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北地檢署偵結老翁余文正在三峽高速衝撞導致3死12傷慘案，背後有運安會與法醫所進行事故調查，為進一步深化兩單位的技術支援合作，14日由法務部長鄭銘謙見證，簽署合作協議，未來在重大運輸事故調查時，可結合法醫鑑識、藥毒物檢驗等專業，釐清肇因以避免類似事故再次發生。

法務部與運安會在2020年4月17日發布「國家運輸安全調查委員會與檢察機關辦理重大運輸事故調查協調聯繫作業要點」，建立協調聯繫作業機制，包括2021年太魯閣出軌事故、2023年健全遊覽車國道3號古坑段側撞事故、2025年1月25日楊梅休息站電動車自撞火燒車事件、以及5月19日新北市三峽區汽車衝撞事件，法醫所都有支援運安會與司法機關釐清事實。

這次由法醫所所長侯寬仁與運安會主委林信得簽署合作協議，內容涵蓋多項關鍵技術領域，包括重大運輸事故調查之法醫鑑識、藥毒物檢驗、DNA鑑定、相關專業諮詢、教育訓練或研討會資源分享等。雙方未來將建立聯絡窗口與啟動機制，於實際事故發生後啟動協調支援程序，確保調查資料蒐集作業的完整與專業。

鄭銘謙致詞時表示，每一次事故的發生背後，往往牽動無數家庭的哀痛與社會關注，因此，建立科學、獨立、公正、專業的事故調查機制，是國家治理不可或缺的一環。希望透過這份協議，不只是業務上的合作，更是理念與制度上的連結，共同提升我國運輸安全調查的品質與效能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粉絲「鏡頭忘了轉正」！GD一看笑瘋　叫攝影師快拍：怎麼辦
台北平價吃到飽突歇業　網驚：吃了快20年
快訊／安啦！國安基金顧及3大不確定因素繼續護盤
快訊／確定了！女學霸台大醫學系錄取資格撤銷
小吃店掛紅布條多1字慘了　還沒開業先罰30萬
普發1萬元三讀！　國民黨立委全數捐出
小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭　揚言圍廠「不給做」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

精舍命案勘驗作證至少花35天　國民法官吃不消！改職業法官接手

網傳防空演習時間長達1.5小時　警政署闢謠：人車管制僅半小時

「見面先買點數卡」台東阿北中交友陷阱　超商店員通報阻詐

青春不迷惘！台東警暑期拍攝宣導片　守護性私密影像不外流

桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

72歲男砍死兄被判13年怕了！求減刑「否則無法活著離開監獄」

小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭引恐慌　揚言圍廠「不給做」

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

【比車展還精彩】台中街頭出現破億迎娶車隊！

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

精舍命案勘驗作證至少花35天　國民法官吃不消！改職業法官接手

網傳防空演習時間長達1.5小時　警政署闢謠：人車管制僅半小時

「見面先買點數卡」台東阿北中交友陷阱　超商店員通報阻詐

青春不迷惘！台東警暑期拍攝宣導片　守護性私密影像不外流

桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

72歲男砍死兄被判13年怕了！求減刑「否則無法活著離開監獄」

小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭引恐慌　揚言圍廠「不給做」

台鋼雄鷹台東主場4場賽事　8千張縣民回饋票7/27開放索取

國安基金銀彈運用曝光！　上膛3個月砸77億點火

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

美國男全裸卡「曼谷下水道」畫面曝！　還咬傷女救護員

動態島要變聰明了？傳蘋果規劃重大升級　未來成為互動核心介面

「台東最美星空音樂會」13日晚間登場　光良、曾沛慈接連獻唱

贊同檢討禁止代孕　大法官被提名人：支持少子化下容許多元選擇

傳赴美施壓3大議題　德防長釐清「愛國者飛彈、駐歐美軍安排」

一穿變美猴王！「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款

搶搭戶外數位廣告成長熱潮　星亞視覺預計八月上旬掛牌上櫃

【四馬難追】竹東高鐵橋下驚見馬群！　網笑：真正的「馬」路　

社會熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

人妻婚後幾乎無性！一查才知「丈夫是偽娘」

快訊／高雄三元能源科技大火！　14男1女送醫

快訊／新北三重民宅「2F全面燃燒」！1男燒成焦屍

即／高雄電池工廠大火！有毒「氫氟酸 」外洩

快訊／307公車恍神追撞　女送醫不治

即／三元科技大火！仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

快訊／上班快改道！　國1塞爆回堵10公里

即／張嘉哲發聲：百分百相信她

7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

驚悚瞬間曝！高雄電池廠爆炸「火焰衝破大門」

南投市長妻原是前男友小三　還曾討論「夾娃娃」

更多熱門

相關新聞

307公車司機暈眩撞4車釀1死　家屬哽咽怒斥

307公車司機暈眩撞4車釀1死　家屬哽咽怒斥

新北市中和區員山路昨（13）日傍晚5時許發生一起公車追撞事故，當時肇事公車在員山路口等待紅燈，才剛變燈起步時，公車直接撞擊前方等待左轉的計程車、一輛賓士車、兩台機車，其中一台機車後座的女子摔落地面後遭公車捲入，送醫宣告不治，今(14)日檢警相驗完畢，郭姓司機當場無保請回，將持續調查詳細事故發生原因。

余文正詭異軌跡圖曝　市區飆81公里撞死3人

余文正詭異軌跡圖曝　市區飆81公里撞死3人

台南男槍擊父親自撞亡　父背部中彈手術後加護病房觀察

台南男槍擊父親自撞亡　父背部中彈手術後加護病房觀察

即／國1高雄段2車擦撞小貨車翻覆！後方塞爆

即／國1高雄段2車擦撞小貨車翻覆！後方塞爆

內埔警提供常出車禍地點　提醒用路人注意

內埔警提供常出車禍地點　提醒用路人注意

關鍵字：

車禍法醫所運安會交通運輸重大事故

讀者迴響

熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面