內埔警提供轄內常出車禍地點　提醒用路人注意行車安全

▲內埔警方公佈轄內車禍發生熱點，籲請用路人注意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局轄區內內埔鄉、萬巒鄉、瑪家鄉及泰武鄉4個鄉鎮。經統計今(114)年上半年共發生1356件的車禍，其中超過9成集中在內埔及萬巒兩鄉，內埔警方分析提供最常發生車禍的地點及時段等相關資訊，來提醒鄉親們要注意行車安全。

在內埔鄉部分，最容易發生車禍的路段，分別在省道台一線學人路段(美和科大周邊)、廣濟路段(內埔媽祖廟周邊)、南寧路段(台一線進入內埔市區)、壽比路段(屏科大周邊)、昭勝路段(龍泉市場)、中林路段(龍泉方向往屏科大)、台一線中正路段(屏東縣肉品市場往內埔方向)、大同路段、及科大路段。

而每天的10至12時、16至18時，及18至20時，是前3大最容易發生車禍的時段。

萬巒鄉最容易發生車禍的路段，分別在褒忠路段(豬腳街旁)、中正路段(豬腳街往潮州方向)，以及民和路段(豬腳街)。而每天的10至12時、12至14時，及16至18時，是前3大最容易發生車禍的時段。

警方分析車禍發生原因，以未保持高度注意力、無(閃光)號誌路口不停讓、跟前車未保持安全距離、轉彎未依規定、起步時未注意為主。警方提醒所有駕駛朋友，唯有遵守道路安全規則，不酒駕、行車不超速、多禮讓，才是保障生命、財產安全的唯一法門。