余文正詭異軌跡圖曝！離奇加速又放慢　市區飆81公里撞死3人

▲三峽男子余文正開車暴衝釀4死11傷，檢方公布軌跡圖。（圖／記者陳以昇翻攝，點圖放大。）



記者陳以昇、陸運陞、黃資真／新北報導

78歲老翁余文正今年5月19日在新北市三峽區，開車高速衝撞，造成3死12傷，且本人也在搶救13天後宣告不治。今(14日)檢方調查後認為余翁有殺人不確定故意，惟本人已身亡，故以不起訴處分。而檢方公布的軌跡圖中，余翁撞死人當下車輛時速達到81公里，在市區以該速度行駛，行人根本毫無時間反應。

軌跡圖中可以了解，余翁從學成路左轉進入國城路後，開始莫名加速，到北大國小附近僅154公尺的距離，時速已達到97.8公里，先撞到腳踏車，再撞到3名死者與學生共5人時，時速為81公里。之後余翁一度加速到83.7公里後，速度開始放慢，最後撞到復興路的分隔島才停下，整個過程十分詭異。

▲余翁在三峽駕車的路線圖。（圖／記者陳以昇翻攝，點圖放大）



檢察官審酌，余翁加速左轉駛入國成街後一路高速行駛，且駕車期間有偏閃對向來車，全程距離近400公尺均未煞車等駕車情節，且余翁長年居住出入該區域，對當時正是學生放學時間及環境，應知之甚詳，竟仍以超過100公里之時速高速行駛。甚於發生第一次衝撞後，仍未見有任何煞車跡象，故足認定被告於案發期間，已萌生對於其危險駕駛行為造成傷亡之結果有預見之認知，卻放任其發生之殺人不確定故意，最終造成本案3死12傷之憾事。惟因肇事者死亡，依法為不起訴之處分。