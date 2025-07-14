桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

▲莊姓男子在桃園機場以白牌車從事非法載客，6年間遭警方查獲200多次，累積罰鍰高達45萬餘元未繳。（示意圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名57歲莊姓男子在桃園機場以白牌車從事非法攬客、載客之行為（俗稱機場黃牛），6年來被警方攔檢查獲216次，累積滯欠罰鍰45萬3,600元均未繳納，法務部行政執行署桃園分署使出絕招，將莊男繼承而來的房屋辦理查封登記，嚇得莊男出面至桃園分署現場辦理每月1萬元分期繳納，解除房屋遭拍賣的危機。

▲▼法務部行政執行署桃園分署採取查封莊男繼承房屋方式，才讓他出面採分期繳納。（圖／桃園分署提供）

桃園機場日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，桃園分署與航警局共商對策，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行。其中莊男是列管違規大戶的第3名，累積滯欠罰鍰45萬3,600元，桃園分署受理執行後，先扣押其於金融機構存款，惟均無所獲，再陸續調查莊男的財產資料，發現莊男名下有1間位於中壢區因繼承而來的房屋，遂立即函請地政機關辦理查封登記。

莊男接獲消息後，趕緊在11日至桃園分署現場辦理分期。他表示，目前已經沒有在機場攬客載客了，工作收入不穩定，請求每月繳納1萬元，分45期繳納完畢，另外為了怕驚動到家裡年事已高的長輩，請求不要拍賣房屋。桃園分署審核後准其分期繳納，房屋維持查封狀態禁止移轉，亦同時告知莊男，桃園分署將持續調查其收入狀況，如發現已顯有資力可一次完納者，得依職權廢止分期並繼續執行。