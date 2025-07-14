　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

▲莊姓男子在桃園機場以白牌車從事非法攬客、載客之行為，6年間遭警方查獲200多次累積罰鍰高達45多萬元未繳。（示意圖／資料照片）

▲莊姓男子在桃園機場以白牌車從事非法載客，6年間遭警方查獲200多次，累積罰鍰高達45萬餘元未繳。（示意圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名57歲莊姓男子在桃園機場以白牌車從事非法攬客、載客之行為（俗稱機場黃牛），6年來被警方攔檢查獲216次，累積滯欠罰鍰45萬3,600元均未繳納，法務部行政執行署桃園分署使出絕招，將莊男繼承而來的房屋辦理查封登記，嚇得莊男出面至桃園分署現場辦理每月1萬元分期繳納，解除房屋遭拍賣的危機。

▲▼執行署桃園分署採取查封莊男繼承房屋方式，才讓他出面採分期繳納。（圖／執行署桃園分署提供）

▲▼法務部行政執行署桃園分署採取查封莊男繼承房屋方式，才讓他出面採分期繳納。（圖／桃園分署提供

▲▼執行署桃園分署採取查封莊男繼承房屋方式，才讓他出面採分期繳納。（圖／執行署桃園分署提供）

桃園機場日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，桃園分署與航警局共商對策，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行。其中莊男是列管違規大戶的第3名，累積滯欠罰鍰45萬3,600元，桃園分署受理執行後，先扣押其於金融機構存款，惟均無所獲，再陸續調查莊男的財產資料，發現莊男名下有1間位於中壢區因繼承而來的房屋，遂立即函請地政機關辦理查封登記。

莊男接獲消息後，趕緊在11日至桃園分署現場辦理分期。他表示，目前已經沒有在機場攬客載客了，工作收入不穩定，請求每月繳納1萬元，分45期繳納完畢，另外為了怕驚動到家裡年事已高的長輩，請求不要拍賣房屋。桃園分署審核後准其分期繳納，房屋維持查封狀態禁止移轉，亦同時告知莊男，桃園分署將持續調查其收入狀況，如發現已顯有資力可一次完納者，得依職權廢止分期並繼續執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粉絲「鏡頭忘了轉正」！GD一看笑瘋　叫攝影師快拍：怎麼辦
台北平價吃到飽突歇業　網驚：吃了快20年
快訊／安啦！國安基金顧及3大不確定因素繼續護盤
快訊／確定了！女學霸台大醫學系錄取資格撤銷
小吃店掛紅布條多1字慘了　還沒開業先罰30萬
普發1萬元三讀！　國民黨立委全數捐出
小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭　揚言圍廠「不給做」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

精舍命案勘驗作證至少花35天　國民法官吃不消！改職業法官接手

網傳防空演習時間長達1.5小時　警政署闢謠：人車管制僅半小時

「見面先買點數卡」台東阿北中交友陷阱　超商店員通報阻詐

青春不迷惘！台東警暑期拍攝宣導片　守護性私密影像不外流

桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

72歲男砍死兄被判13年怕了！求減刑「否則無法活著離開監獄」

小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭引恐慌　揚言圍廠「不給做」

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

【比車展還精彩】台中街頭出現破億迎娶車隊！

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

精舍命案勘驗作證至少花35天　國民法官吃不消！改職業法官接手

網傳防空演習時間長達1.5小時　警政署闢謠：人車管制僅半小時

「見面先買點數卡」台東阿北中交友陷阱　超商店員通報阻詐

青春不迷惘！台東警暑期拍攝宣導片　守護性私密影像不外流

桃機違規攬客216次挨罰45萬　房屋遭查封...他立馬辦分期繳納

剛調查完三峽3死車禍　運安會與法醫所簽訂協議深化合作

幫亡夫辦除戶！人妻「驚見有私生子」…才知尪外遇20年

72歲男砍死兄被判13年怕了！求減刑「否則無法活著離開監獄」

小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭引恐慌　揚言圍廠「不給做」

台鋼雄鷹台東主場4場賽事　8千張縣民回饋票7/27開放索取

國安基金銀彈運用曝光！　上膛3個月砸77億點火

快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

美國男全裸卡「曼谷下水道」畫面曝！　還咬傷女救護員

動態島要變聰明了？傳蘋果規劃重大升級　未來成為互動核心介面

「台東最美星空音樂會」13日晚間登場　光良、曾沛慈接連獻唱

贊同檢討禁止代孕　大法官被提名人：支持少子化下容許多元選擇

傳赴美施壓3大議題　德防長釐清「愛國者飛彈、駐歐美軍安排」

一穿變美猴王！「孫悟空同款泳衣」賣爆　網狂敲碗：還想要觀音款

搶搭戶外數位廣告成長熱潮　星亞視覺預計八月上旬掛牌上櫃

64歲翁開車逆向衝民宅　又撞上79歲女駕駛車

社會熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

人妻婚後幾乎無性！一查才知「丈夫是偽娘」

快訊／高雄三元能源科技大火！　14男1女送醫

快訊／新北三重民宅「2F全面燃燒」！1男燒成焦屍

即／高雄電池工廠大火！有毒「氫氟酸 」外洩

快訊／307公車恍神追撞　女送醫不治

即／三元科技大火！仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

快訊／上班快改道！　國1塞爆回堵10公里

即／張嘉哲發聲：百分百相信她

7/15防空演習　台中3區乘客、駕駛得下車疏散

驚悚瞬間曝！高雄電池廠爆炸「火焰衝破大門」

南投市長妻原是前男友小三　還曾討論「夾娃娃」

更多熱門

相關新聞

桃機白牌車拒檢逃逸害外籍客慘摔　3點共識防制

桃機白牌車拒檢逃逸害外籍客慘摔　3點共識防制

6月初桃園機場一輛白牌車駕駛違規攬客遭攔查卻拒檢逃逸，導致1名外籍旅客從車內摔落事件，嚴重損及國門形象。航警局昨（17）日拜會法務部行政執行署桃園分署共同商討防制對策及相關事宜，會後達成前10名機場黃牛大戶將列管等共識，桃園分署配航航警局勤務，如發現機場黃牛在機場出沒，將即時依法查扣財產。

高鐵站非排班小黃攬客亂象多　作家：符合規定反吃看不見的悶虧

高鐵站非排班小黃攬客亂象多　作家：符合規定反吃看不見的悶虧

「1人打6人」高鐵排班運將違規攬客爆粗口

「1人打6人」高鐵排班運將違規攬客爆粗口

機場黃牛靠邊接受盤查卻加速逃逸　輾傷航警

機場黃牛靠邊接受盤查卻加速逃逸　輾傷航警

關鍵字：

機場黃牛違規攬客房屋查封趕辦分期

讀者迴響

熱門新聞

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

李進良處理護理師後事「供應2孩完成學業」

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

余文正撞死3人！檢曝：有殺人不確定故意　死亡不起訴

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面