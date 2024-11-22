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社會 社會焦點 保障人權

葉問上身「我1人打6人」違規攬客還爆粗口　高鐵排班運將慘了

記者鄧木卿／台中報導

高鐵台中站7號門昨（21）日下午傳出爭執，2名排班計程車司機接連狂罵特約計程車司機「龜仔子」、台語五字經，還嗆「我1人打你6人啦」，特約司機也大聲回嗆，警方到場將雙方拉開距離，避免事端擴大，約5分鐘後雙方離開現場，市府表示，駕駛人排班時不得離開駕駛座攬客，如查證屬實，最高可處3千元罰鍰。

▲▼高鐵台中站排班運將疑違規攬客狂爆粗口，中市最高開罰3千元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼高鐵台中站排班運將疑違規攬客狂爆粗口，中市最高開罰3千元。（圖／民眾提供，下同）

「龜仔子」、「靠北」、「你來啊」、「別理他」，高鐵台中站計程車排班區昨天下午4點50分傳出陣陣爭吵聲，疑似特約台灣大車隊和排班計程車司機，因載客問題發生口角，鐵路警察局台中分局新烏日分駐所員警到場後立即吹警笛示警，拉開距離，事態沒有擴大，路過的民眾一臉驚訝，更有運將勸架「大家都是來賺錢的」、「別吵了」。

市府交通局說明，高鐵台中站計程車服務有兩種方式，一個是高鐵公司於站區設置計程車排班區並委託業者經營管理；另外是巡迴計程車招呼站，主要是高鐵站區離市區有一段距離，提供自市區載送旅客至高鐵車站的計程車，回程能夠臨停候客的空間，避免空車返回。

▲▼高鐵台中站排班運將疑違規攬客狂爆粗口，中市最高開罰3千元。（圖／民眾提供，下同）

交通局表示，依照「台中市計程車招呼站設置管理要點」規定，駕駛人排班時不得離開駕駛座違規攬客，如查證屬實，將違反道路交通管理處罰條例第38條規定，處1500元以上、3000元以下罰鍰。

交通局呼籲，計程車駕駛人排班時遵循相關規定，並應依候客順序載客，不得有阻擾同業排隊、霸佔地盤情事，倘有違規情形，將依法舉發並開罰。

▲▼高鐵台中站排班運將疑違規攬客狂爆粗口，中市最高開罰3千元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼高鐵台中站排班運將疑違規攬客狂爆粗口，中市最高開罰3千元。（圖／民眾提供，下同）

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