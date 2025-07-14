LIVE／直擊海軍布放水雷！　快速布雷艇執行「防禦性布雷」科目

記者陶本和／台北報導

漢光41號演習於本月9日至18日進行，14日上午10點，海軍將執行「防禦性布雷」科目。這是近年國軍籌獲新式快速布雷艇，於近岸航道、港口進出口實施水雷佈放，以嚇阻共軍進犯的操演。對此，《ETtoday新聞雲》也將安排全程直播。

近年來，國軍籌獲新式的快速布雷艇，去年漢光時就已是操演的重點驗證項目。根據該型艦的設計，有吊臂與電動滑軌，可以快速執行布雷任務。

▼海軍快速布雷艇水雷吊放。（圖／國防部提供）



根據軍方的規劃，在布雷任務中，是可以搭配海軍陸戰隊的，由兩棲偵搜大隊擔任近岸戒護工作，駕駛M109突擊艇進行戒護，讓布雷艇可快速且順利的完成在近岸的航道，或是港口進出口執行布雷。

事實上，布雷任務執行前，要對相關水域先進行水文情資蒐集，除了判斷敵軍可能的航線外，水深、潮汐都要進行分析，作為雷區規劃的依據。

至於水雷的類型，包括聲響雷、壓力雷、接觸雷與磁力雷等，可依不同狀況來進行配置。其目的是藉由水雷的布放，以拖遲敵軍進犯節奏與速度，是近年來嚇阻共軍的重要科目之一。

▼海軍布雷作業大隊接獲作戰命令後，立即進行水雷整備，並完成裝載、運送及吊掛作業，隨即出港進行水雷布放。（圖／軍聞社）

