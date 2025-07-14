女足隊遭迫「抽血換學分」　台師大：教練解除職務、資料銷毀

▲台灣師範大學。（圖／資料照）



生活中心／台北報導

去年台灣師範大學女足隊教練周台英遭踢爆，要求選手配合研究計畫抽血，並威脅不配合就扣學分。校方完成調查指出，抽血非由專業護理人員執行，事前未提供完整書面說明，並取得同意，不符人體研究法及相關規定，依調查結果終止計畫並要求銷毀樣本，之後不得再帶領運動代表隊。

民進黨立委陳培瑜去年11月底召開記者會表示，在國科會的「精準運科計畫」中，師大女足球員在非自願的情況下，被教練要求成為其中一個計畫的實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，且需從早上5時起床做到晚上9時，若有選手不願意配合，就會被扣住畢業學分、退學等手段威脅。在選手抽血執行過程中，初期還有無醫事人員資格者採血，甚至有選手的研究補助受試者經費遭教練以隊費名義集中回收。

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台師大指出，部分抽血非由專業護理人員執行，且抽血過程前未提供完整書面說明，並取得同意，不符人體研究法及相關規定，已終止計畫之執行及以本校女子足球隊員為研究對象之資料收集，所收集的研究資料不得納入研究分析與發表，並請計畫主持人完成銷毀處理程序。

此外，周台英博士學位論文內容，經查並無涉及抽血與受試者費用發放之情事，不過論文中所載「已通過研究倫理委員會核准」及「取得選手同意書」等敘述，與實際情況不符，但未達撤銷學位之重大情節，已要求更正。

有關受試者費用，校方表示，國科會精準運科研究計畫第一年受試費用，當時因未即時辦理經費核撥，114年1月才發放至受試學生個人帳戶，經查並無收回當隊費情事，但早期其他研究之參與受試者費用，因周師思慮不周，在未明確取得受試學生同意情況下，有請學生繳回部分費用，作為球隊訓練管理之用，雖用於球隊隊費等相關庶務費用，但處理程序並不適當。

校方表示，周師在今年五月大專盃結束後，已請系上同仁帶著其親筆簽名的道歉信，向全體足球隊學生宣讀道歉，學校也於去年12月初解除其行政及教練職務，未來也不得再帶領運動代表隊，運休學院院長及體育室主任持續與學生聯絡，希望能與學生會面，代表學校再次表達歉意。

▲周台英道歉信。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣師範大學）



【國立臺灣師範大學 聲明】



針對學生反映本校女子足球隊教師疑涉違反《人體研究法》等事宜，學校已完成相關調查，說明如下：



一、關於受試者費用，國科會精準運科研究計畫第一年（113年）的受試費用，當時因未即時辦理經費核撥，後已於114年1月完成發放至受試學生個人帳戶，且經查並無收回當隊費之情事。但早期其他研究之參與受試者費用，因周師思慮不周，致在未明確取得受試學生同意情況下，有請學生繳回部分費用，作為球隊訓練管理之用，雖用於球隊隊費等相關庶務費用，但處理程序並不適當。



二、針對抽血過程問題，部分抽血非由專業護理人員執行，且抽血過程前未提供完整書面說明，並取得同意之情事，不符人體研究法及相關規定。依調查結果，已終止計畫之執行及以本校女子足球隊員為研究對象之資料收集，所收集的研究資料不得納入研究分析與發表，並請計畫主持人完成銷毀處理程序。



三、周師帶領球隊參與計畫發生之上述情况，周師在今年五月大專盃結束後，已請系上同仁帶著其親筆簽名的道歉信，向全體足球隊學生宣讀道歉。本校針對周師相關行為，去年12月初即解除其行政及教練職務，未來也不得再帶領運動代表隊。本校運休學院院長及體育室主任，近日也持續與學生聯絡，希望能與學生會面，代表學校再次表達歉意。



四、針對目前運動競技學系將球隊訓練與大四必修課程學分合一之安排，學校已於教務會議中通過修改相關規定，確保學習與訓練之合理分離。運動代表隊也增加教練增能課程，強化教練與學生的訓練溝通方式，以及運動代表隊隊費的使用合理性。



五、周師的博士學位論文內容，經查並無涉及抽血與受試者費用發放之情事，惟論文中所載「已通過研究倫理委員會核准」及「取得選手同意書」等敘述，與實際情況不符，惟並未達撤銷學位之重大情節，已要求周師更正。



六、學校一向重視研究倫理與經費管理，未來將進一步強化相關教師之法規與倫理教育，並強化研究計畫的內部審查與管理機制，以維護學生權益與研究誠信。