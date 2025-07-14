台師大女足抽血換學分　教育部：教練涉霸凌成立「建議解聘」

▲台師大副教授周台英被認定有霸凌行為。圖為台師大正門。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

身兼台灣師範大學女足隊教練的運動競技系副教授周台英遭踢爆，因要求學生配合其研究，涉有校園霸凌情節，教育部調查確認有霸凌，建議學校解聘處分。此外，該研究違反人體研究法部分情節重大，計畫主持人、共同主持人與台師大皆處行政裁罰。

教育部表示，該案經校園霸凌防制委員會審議認定，涉案教師對學生確有霸凌行為，建議學校予以解聘處分，校方做成決議後應報教育部備查，若有未依規定審議或處理不當之虞，將依法要求退回重審，並視情節追究學校相關人員責任。

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周台英執行的國科會研究計畫，經台師大研究倫理審查委員會調查確有違反人體研究法。教育部召開大專校院人體研究倫理審查委員會，會議認定違規情節重大，分別針對案內計畫主持人、共同主持人及台師大處以行政裁罰，另命台師大於114年7月1日起停止受理新案審查，並於3個月內限期改善書面報告，再視其改善情形決定得否恢復受理新案。

民進黨立委陳培瑜去年11月踢爆，台師大女足球員在非自願的情況下，被教練周台英要求成為其中一個計畫的實驗對象。陳培瑜更揭露，若有選手不願意配合，即被威脅「不用想畢業了」。