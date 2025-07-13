恆春貓鼻頭公園2釣客受困礁岩獲救　未經許可擅闖挨罰

▲海巡署第八巡防區指揮部恆春貓鼻頭公園前方礁岩救援。（圖／第八巡防區指揮部提供）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部於昨(12)日19時接獲民眾及消防單位通報，位於屏東恆春貓鼻頭公園前方礁岩有2名民眾，受困於礁岩區，巡防區指揮部於接獲通報後，立即派遣人員前往搜救，迅速將他們成功救援上岸。由於他們未經許可入內釣魚，被開單告發。

據悉，2人未經許可進入貓鼻頭濱海區域垂釣，因未諳潮汐狀況，受困於礁岩區，第八巡防區指揮部派遣艦隊分署第十四海巡隊、第六岸巡隊後壁湖安檢所及第一機動巡邏站，共計1艇3車12員前往援救，於21時許，2名受困民眾由海巡及消防人員合力救援上岸。

經檢視民眾意識清楚、身體無受傷，後續保安警察第七總隊第八大隊墾丁分隊警員，針對擅入國家公園管制海域民眾依「國家公園法第13條第8款」逕行舉發。

第八巡防區指揮部呼籲：岸際或海上從事活動倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118報案專線」，海巡署將立即提供各項協助，另近日屏東地區天候不佳，海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業可運用「GoOcean」APP查詢即時天候、海象，同時籲請民眾切勿擅闖國家公園管制地區，以免受罰。