　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恆春貓鼻頭公園2釣客受困礁岩獲救　未經許可擅闖挨罰

▲海巡署第八巡防區指揮部恆春貓鼻頭公園前方礁岩救援。（圖／第八巡防區指揮部提供）

▲海巡署第八巡防區指揮部恆春貓鼻頭公園前方礁岩救援。（圖／第八巡防區指揮部提供）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部於昨(12)日19時接獲民眾及消防單位通報，位於屏東恆春貓鼻頭公園前方礁岩有2名民眾，受困於礁岩區，巡防區指揮部於接獲通報後，立即派遣人員前往搜救，迅速將他們成功救援上岸。由於他們未經許可入內釣魚，被開單告發。

據悉，2人未經許可進入貓鼻頭濱海區域垂釣，因未諳潮汐狀況，受困於礁岩區，第八巡防區指揮部派遣艦隊分署第十四海巡隊、第六岸巡隊後壁湖安檢所及第一機動巡邏站，共計1艇3車12員前往援救，於21時許，2名受困民眾由海巡及消防人員合力救援上岸。

經檢視民眾意識清楚、身體無受傷，後續保安警察第七總隊第八大隊墾丁分隊警員，針對擅入國家公園管制海域民眾依「國家公園法第13條第8款」逕行舉發。

第八巡防區指揮部呼籲：岸際或海上從事活動倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118報案專線」，海巡署將立即提供各項協助，另近日屏東地區天候不佳，海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業可運用「GoOcean」APP查詢即時天候、海象，同時籲請民眾切勿擅闖國家公園管制地區，以免受罰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《綜藝大熱門》畫下句點！吳宗憲曝未來動向：想離開一下
快訊／全台唯一罷綠案失敗　民進黨發聲了
楊謹華圓夢朝聖GD「嘴巴合不起來」　親揭門票來源
快訊／考科集體報錯！建臺高中道歉了　啟動補償方案
快訊／綠議員陳玉鈴　大罷免前哨戰結果出爐
曹格兒認愛！「嘟嘴向女友索吻」　放閃照曝光
吳宗憲自爆「手上一大堆GD演唱會門票」　禁止員工朝聖原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

颱風天打劫！雲林虎尾工地2度遭闖　盜走電纜、器具等物畫面曝

台中超豪華迎娶車隊！新車價破億　民眾驚呼「比車展還精彩」

快訊／新北樹林1男路旁持刀自殘　管理員驚見滿身血嚇壞

台南災區通訊車起火！停廟埕瞬間冒煙　鹽水警消急撲救

最囂張通緝犯！被超車不爽　一路尾隨「追撞騎士」遭逮

快訊／彰化民宅火警！陣陣濃煙狂竄出　2人一度困頂樓

恆春貓鼻頭公園2釣客受困礁岩獲救　未經許可擅闖挨罰

金門民宅火警！電動機車充電突爆炸　消防佈水線撲滅畫面曝

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

颱風天打劫！雲林虎尾工地2度遭闖　盜走電纜、器具等物畫面曝

台中超豪華迎娶車隊！新車價破億　民眾驚呼「比車展還精彩」

快訊／新北樹林1男路旁持刀自殘　管理員驚見滿身血嚇壞

台南災區通訊車起火！停廟埕瞬間冒煙　鹽水警消急撲救

最囂張通緝犯！被超車不爽　一路尾隨「追撞騎士」遭逮

快訊／彰化民宅火警！陣陣濃煙狂竄出　2人一度困頂樓

恆春貓鼻頭公園2釣客受困礁岩獲救　未經許可擅闖挨罰

金門民宅火警！電動機車充電突爆炸　消防佈水線撲滅畫面曝

罷免陳玉鈴「同意大於不同意」仍失敗！　游顥：是個好成績

「恆豐什」號南灣擱淺　揪出壁湖漁港上架漏油！最高恐罰3千萬

牛肉餅只能煎38秒！台灣麥當勞「4大夯品好吃秘密」全曝光

台東金剛寺「與佛對畫」佛畫展開幕　姜妍澐以工筆畫靜心創作

等10年了！國軍向美軍購「肩射型刺針飛彈」亮相　成漢光實兵亮點

南韓法務部反擊！尹錫悅喊「遭剝奪運動權」　官方駁：每天有1小時

助賴士葆反罷免宣講　韓國瑜：曾經滄海難為水！傷害民主會後悔

台南做工行善團修繕第300戶完工　市長夫人送冰感謝志工

熱帶低壓最快周三生成　周末不排除成颱接近台灣

持刀閒晃嚇壞等公車女學生　永和阿北被逮瞎回：我要去運動啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

社會熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

高雄空大傳教授性騷！女大生畢典向副市長下跪討公道

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

漢光演習CＭ-11戰車跨越分向線　轎車慘毀容

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

性虐妻子、侵犯幼女！變態男老病被拒養獲准

10秒綠燈惹怨！用路人等4次還過不去

團購主五口命案前2周就被告詐欺

警員請假想聽五月天　執勤卻遭撞重傷昏迷

快訊／19歲男遭毆死！2男1女收押禁見

獨／台中員警酒駕撞賓士　孕婦嚇到差點生了

街口母公司查封　胡亦嘉恐戴電子腳鐐

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

更多熱門

相關新聞

竹聯東堂幹部父喪告別式　上百警力維安

竹聯東堂幹部父喪告別式　上百警力維安

竹聯幫東堂幹部謝東融父親7月8日在台北市懷愛館景明廳舉辦公祭，多達7-800名幫眾參與告別式，包括青堂領袖高世川也到場弔唁。在竹聯幫前幫主黃少岑過世後，高是少數有資格角逐幫主之人選，警方高度戒備，轄區大安分局出動上百警力，嚴防黑幫在喪禮場合公開活動造勢，強勢展現壓制黑道氣焰的決心。

台14線77K塌陷冒大坑洞　一半道路不見畫面曝

台14線77K塌陷冒大坑洞　一半道路不見畫面曝

1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

即／台南肯德基失火　員工民眾急疏散

即／台南肯德基失火　員工民眾急疏散

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

關鍵字：

海巡救援屏東礁岩安全

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面