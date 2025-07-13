竹聯東堂幹部父喪告別式　幫主人選高四川致意...上百警力維安

▲竹聯幫東堂幹部謝東融父喪，竹聯幫成員約數百人到場致意，警方嚴密監控。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

竹聯幫東堂幹部謝東融父親7月8日在台北市懷愛館景明廳舉辦公祭，多達7-800名幫眾參與告別式，包括青堂領袖高世川也到場弔唁。在竹聯幫前幫主黃少岑過世後，高是少數有資格角逐幫主之人選，警方高度戒備，轄區大安分局出動上百警力，嚴防黑幫在喪禮場合公開活動造勢，強勢展現壓制黑道氣焰的決心。



大安分局事先約制竹聯幫，不得於靈堂內外明示或暗示幫派名號，亦禁止穿著攜帶任何幫派象徵物如旗幟、背心人員進入。8日警方編組盤查組、蒐證組、交通疏導組、辨識組及機動應變組，並在會場進出口與周邊重要路口對參加喪禮民眾進行全面性盤查，透過警用系統查驗進場人車資訊，總計盤查800餘人。







當天勤務過程中，警方發現1名未成年幫眾混入會場，警方將少年帶回警局並開立勸導單，依規定通知家長領回。所幸告別式過程並未發生衝突釀生事端。大安警方強調，警方尊重民眾辦理治喪告別活動，但會嚴防黑幫利用婚喪喜慶場合動員幫眾造勢，確保社會安定與民眾安全。

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