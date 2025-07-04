咖啡不是越貴越好！街訪實測這款平價咖啡意外大勝　上班族：出乎意料好喝

▲街訪突即隊特派員雅憶走上街頭了解上班族的喝咖啡喜好！（圖／取自影片，下同）



消費中心／綜合報導



早起通勤趕上班，疲倦、沒睡飽、腦袋還沒開機，對許多上班族來說，真正的一天不是從打卡開始，而是從「那杯咖啡」開始，上班喝一杯、中午吃完飯昏沈沈再來一杯，根據國際咖啡組織調查，台灣人一年要喝掉28.5億杯咖啡，而咖啡一杯從幾十塊到幾百塊都有，但真的越貴越

▲有上班族一天要喝到5~6杯咖啡。

▲每位上班族喜歡的咖啡口味不同，有人喜歡微酸風味。

主持人隨機街訪，深入瞭解上班族的日常咖啡習慣，發現「每天一杯咖啡」幾乎是許多人維持清醒與效率的必備儀式，「沒有咖啡就不會動」成為不少人的真實心聲，有受訪者表示：「我上班前一定會買一杯，一整天才有精神」，也有人說：「一天三杯起跳，咖啡對我來說就是續命水」，高度依賴已成為日常，而對於咖啡的味道喜好也有差異，有人愛果香，有人喜歡微酸風味，更有人說：「我喜歡喝後有回甘的感覺」，雖然平常大多選擇百元以內的咖啡，但不少人也坦言，如果能用合理的價格喝到高品質的豆子，那種香氣與層次感，是值得犒賞自己的小確幸，那麼問題來了，超過百元的咖啡，真的會讓你喝到「貴的味道」嗎？

▲盲測咖啡風味，B喝起來有微微果香。

▲有人懷疑B是藝妓水洗豆。

雅懿拿出預備好的A和B兩杯咖啡，邊進行風味試喝並展開街訪，多數上班族，表示A咖啡味道較一般，喝了B則立即面露驚訝，說「這杯有果香，很順口，喝起來還有點花香味」，也都一致認同B喝起來的味道比較好喝，尾韻香香的很順口，「喝起來像是手沖咖啡店的咖啡」，也有人懷疑這杯是藝妓水洗豆，紛猜B的價格約1百上下，當被告知B是個平價60元的新品咖啡時，驚訝表示「還蠻誇張的！才60元就有高級的味道」、「這杯出乎意料好喝」！

▲B是平價60元的新品咖啡。

▲上班族大讚很棒。

這杯盲喝口感明顯勝出的B咖啡，由雅懿揭露真面目，它是麥當勞新推出的「金選咖啡系列」，所用的是來自世界兩大產「衣索比亞西達摩」及「坦尚尼亞吉力馬札羅」的咖啡豆，烘焙出的咖啡味有果香、微酸且順口，加上只要60元就能喝到升級的咖啡，上班族大讚「很超值、CP值很高」、「夏天喝超爽」。

▲麥當勞新推出的「金選咖啡系列」，有「金選美式」與「金選拿鐵」兩種品項。

誰說便利的咖啡喝不到高級感！麥當勞新推出的「金選咖啡系列」，提供了「金選美式」與「金選拿鐵」兩種選擇，不只口感全面升級，更滿足不同咖啡迷的日常情境，想要濃郁果香選金選美式準沒錯，喜歡奶香滑順就選金選拿鐵，這兩款咖啡不只是飲品，更是一種生活講究的態度，搭配質感外帶杯，讓每天早晨喝咖啡升級為一種時尚宣言。

▲麥當勞咖啡口感風味大升級。

根據街訪調查，雖然仍有不少人熱愛高價手沖，也有人堅信「一分錢一分貨」，但當試喝金選系列後，紛紛大讚其果香清爽、順口不澀，甚至有人直呼：「這口感以為是百元手沖！」事實證明懂選擇更時髦，讓你用銅板價，喝到媲美熟成手沖與產區風味的好咖啡，下次買早餐時，不妨加購一杯金選，讓味蕾擁有高質感，也給自己一份堅持生活品味的小小獎勵。

▲用親民的價格可以享受到高級質感咖啡。