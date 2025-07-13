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今2地午後防雷雨　周五又有熱低壓可能接近台灣

▲▼百合颱風路徑。（圖／氣象署）

▲百合颱風路徑。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

今天各地高溫炎熱，宜蘭及南部地區留意午後雷陣雨，明天中部以北及馬祖都有降雨。日本南方海面的熱帶性低氣壓今天清晨生成為百合颱風，未來朝日本東方海面移動，不影響台灣。周五至周六菲律賓東方海面將有明顯低壓發展，接近熱帶性低氣壓強度，不排除生成颱風。

▲▼天氣。（圖／氣象署）

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▲今天宜蘭、南部地區及各地山區留意午後雷陣雨。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天太平洋高壓增強，水氣減少，受西南風影響，中南部清晨偶有雷陣雨，部分地區午後有雷陣雨

曾昭誠表示，今天台灣附近雲系少，僅北方有明顯低壓雲系，導致馬祖有明顯雷陣雨發生，而台灣南邊地區雲量偏少，為高壓所在位置，但高壓邊緣仍有西南風影響，午後宜蘭、南部地區及各地山區都有雷陣雨，入夜到明天清晨中部以北也有降雨機會，且要留意中部以北沿海風浪較大。

溫度方面，他指出，今天各地都有31至32度，大台北盆地、中南部地區及南部近山區有36度，東南部則有焚風發生。

▲▼天氣。（圖／氣象署）

▲今天各地高溫炎熱。（圖／氣象署）

曾昭誠指出，明天水氣增加，仍為西南風天氣，北邊低壓接近台灣，中部以北及馬祖有降雨，南部不定時有陣雨或雷雨，其他地區則有午後雷陣雨。周二、周三中南部清晨有陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

他表示，周四水氣減少，周五至周六台灣南邊有明顯低壓發展，菲律賓東方海面有熱帶擾動接近熱帶性低氣壓強度，台灣環境轉為東風，東半部雨勢增加，其他地區為午後雷陣雨。

另外，他也說，日本南方海面的熱帶性低氣壓今天清晨生成為百合颱風，往日本東方海面移動，並從東北邊離開，對台灣沒有直接影響。

▲▼天氣。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

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