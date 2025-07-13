熱帶低壓最快周三生成　周末不排除成颱接近台灣

▲臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，下一波的季風槽（颱風窩）訊號越來越強，這波季風槽西南季風更強。（圖／取自臉書「觀氣象看天氣」）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間起北方低壓接近，明天中部以北水氣增多，留意局部大雨發生。菲律賓東方海面的熱帶系統預計周三至周四發展為熱帶性低氣壓，周末不排除成為颱風，並朝台灣接近。另外，今天生成的百合颱風預計明、後天從日本關東以北陸地往北海道前進，前往旅遊民眾需留意。

臉書粉專「觀氣象看天氣」今指出，下一波的季風槽（颱風窩）訊號越來越強，只差這次的颱風窩會孵出幾個颱風、是否侵襲台灣，而這波的季風槽西南季風更強、水氣更多，提醒民眾小心面對。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，菲律賓東方海面的熱帶系統目前範圍廣泛，預計周三至周四整合發展為熱帶性低氣壓，周末不排除成為颱風，路徑預估朝台灣南方海面通過，但仍有不確定性。另外，百合颱風今天生成，其移動速度快，預計明、後天從日本關東以北陸地東側往北海道前進，提醒前往旅遊民眾留意。

他表示，未來一周各地高溫都在32至35度，周四前台灣都是西南風環境。今天晚間至明天清晨北方低壓逐漸接近，明天清晨至上午中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨機率，中南部清晨至上午也有零星雨，其他地區留意午後雷陣雨。

曾昭誠指出，周二至周三西南風影響，水氣增多，中南部整天不定時有陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。周五至下周日台灣南邊有明顯低壓發展，受外圍環流影響，環境轉為東風，東半部及恆春半島要留意短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴有午後雷陣雨，周末2天花東地區有較大雨勢發生機率。