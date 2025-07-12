金門持續暴雨！單日雨量207毫米創新高　路變黃河汽車全泡水

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門暴雨不斷！受低壓帶影響，中央氣象署持續針對金門發布大雨特報，部分地區昨(11)日累計雨量更達到207毫米，打破2018年5月7日因鋒面降雨的單日205.5毫米紀錄，創下歷史新高；今(12)日一早再度下起短延時強降雨，部分主要道路疑因附近工程泥沙阻塞排水溝，造成雨水排泄不及大量積水，開車經過如陸上行舟，甚至還有機行經過因積水過深直接拋錨，只能下來牽車，涉水而過。

▲金門暴雨不斷，11日更創下21年來單日最高降雨量。（圖／記者林名揚攝)

根據資料統計，金門年平均降雨量約為1093.2毫米，而今天凌晨至8點20分降雨61毫米、24小時累積達119毫米，金城西海路1段區域更下了破紀錄的207毫米，等同於昨天單日就降了年雨量的5分之1，造成不少農損。

今日清晨雷聲隆隆，一早又下起了間歇性大雨，部分主要道路包括伯玉路鈞統賣場前方路段、民權路中正國小旁路段，都因突來的暴雨排水溝來不及宣洩而造成大量淹水。

有民眾質疑，伯玉路1段周邊在做停車場工程未做排水系統，很可能是因為連日大雨把工地泥沙都沖下來塞住了排水溝，才會積水那麼嚴重；呼籲相關單位管管工程品質，要求做好水土防護工作，避免類似情況再發生，造成民眾財損或車禍。

另外，近日也是金門金城鎮前水頭「靈濟廟」年度作醮的日子，卻巧遇超級大雨，信眾也祈禱雨過天晴，全島、全村鄉親平安順遂。