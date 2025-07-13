明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

▲百合颱風今晨2時生成，對台灣無影響。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

周一全台有雨！中央氣象署預報員張竣堯表示，菲律賓東方海面下周可能有熱帶擾動發展，時間偏向下周後期到周末，也不排除變颱風，但位置不確定性滿大，還要再觀察。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天太平洋高壓增強，清晨至上午南部有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯說，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為今年第5號颱風「百合」，中心位置距離台灣超過2000公里，預估往北朝日本東方海面移動，對台灣無影響。

張竣堯提到，周一、周二水氣稍增加，苗栗以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，周一新竹以北也有局部短暫陣雨；周三、周四天氣稍轉穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨；周五、周六東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯表示，下周菲律賓東方海面屬於低壓帶環境，可能有熱帶擾動發展趨勢，時間偏向下周後期到周末，熱帶系統也不排除變颱風，但位置不確定性滿大，還要再觀察。

▼百合颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

