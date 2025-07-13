台電員工7天沒回家！半身泡水溝修電線桿　妻見工作照淚崩：老公

▲台電仍在搶修中。（圖／翻攝蔡易餘臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

丹娜絲颱風肆虐南台灣，創下120年來首度從嘉義登陸的颱風紀錄，沒有中央山脈屏障，強勁風勢橫掃嘉南地區，全國倒、斷電桿近2500支，幾乎全數集中於台南及嘉義。民進黨立委蔡易餘PO出台電員工辛苦的工作照，引來台電工人的妻子留言，讓不少網友看了又感謝又心疼。

蔡易餘12日表示，台電許處長和吳經理說明，新塭走163線竿仔寮這一段，斷桿43根且距離大，要拉線會相對困難；若走嘉29新路會較快復電，也同步可以救起新店、過路仔、竿仔寮等五村，是相對比較正確的選擇，等都復電了再回過頭來處理163線，「請所有竿仔寮的鄉親放心，絕對沒有人會忘記我們這裡」。

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蔡易餘附上台電員工的工作照，包含在大太陽下辛勞工作，還有維修工幾乎整個身體泡在水溝中，只為了拉起電線、電線桿，交由陸地上的同仁用吊車拉起。

▲▼女網友發現照片中的台電員工，是她7天沒回家的丈夫。（圖／翻攝蔡易餘臉書、翻攝我是中壢人）



一名女網友恰巧在蔡易餘的照片中發現丈夫的身影，留言說「這位（泡在水中）員工是我老公，他被台電外包桃園通營公司派去嘉義搶修颱風造成停電倒塌的電桿和線路維修。他已經一星期沒有回家了，去嘉義日夜顛倒地搶修停電的電力供應，希望他能早日回家休息」，文中以哭泣的表情符號表達擔心、心急的心情。

網友看完紛紛留言，「辛苦了，謝謝所有辛苦的台電人員」、「台電外勤員工真的是非常偉大與辛苦！尊敬」、「這次也是偉大的英雄們辛苦了」、「！辛苦了，也請注意安全」、「辛苦妳了，更感謝您的老公」、「感謝台電工程人員為國人的服務，也感謝他們眷屬無私的支持。衷心感謝」、「希望台電公司對此次颱風搶修的外包商員工有實質的回饋」。