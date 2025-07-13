快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成！未來預測移動方向曝光

記者董美琪／綜合報導
中央氣象署於今（13）日凌晨2時發布熱帶性低氣壓生成訊息，並於上午4時更新，宣布該熱帶性低氣壓已發展為輕度颱風，編號第5號，國際命名為「NARI」，中文譯名為「百合」。
目前，颱風「百合」位於日本南方海面，預計將朝北移動，對台灣天氣無直接影響。氣象署將持續關注其動態，並提醒民眾留意後續發布的最新資訊。
雖然目前颱風「百合」對台灣無直接影響，但仍建議民眾持續關注最新的氣象資訊，特別是計劃前往日本旅遊的民眾，應注意颱風可能對當地天氣造成的影響。
記者董美琪／綜合報導
中央氣象署於今（13）日凌晨2時發布熱帶性低氣壓生成訊息，並於上午4時更新，宣布該熱帶性低氣壓已發展為輕度颱風，編號第5號，國際命名為「NARI」，中文譯名為「百合」。
目前，颱風「百合」位於日本南方海面，預計將朝北移動，對台灣天氣無直接影響。氣象署將持續關注其動態，並提醒民眾留意後續發布的最新資訊。
雖然目前颱風「百合」對台灣無直接影響，但仍建議民眾持續關注最新的氣象資訊，特別是計劃前往日本旅遊的民眾，應注意颱風可能對當地天氣造成的影響。
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