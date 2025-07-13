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熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可小覷」

（圖／NOAA）

▲吳德榮說，輕颱百合於今晨2時生成，對台灣無威脅。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐美國模式第6至10天的模擬皆顯示，熱帶系統位置及動向並不一致，對台的威脅雖不完全相同，但絕不可小覷，需密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日晴朗炎熱，全台最高溫達38度，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率；周一多雲時晴仍炎熱，水氣略增，清晨至上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

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吳德榮指出，周二至周四晴午後多雲仍炎熱，清晨、上午中南部因陸風與西南風輻合有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率；周五之後的天氣，與季風低壓及在其中發展熱帶系統動向有關，需再觀察。

▼百合颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱百合於今晨2時生成，將偏北前進，周一、周二掠過日本本州、北海道東方近岸及近海，再向東北遠離，對台灣無威脅。

吳德榮分析，最新各國模式模擬周五起季風低壓逐漸北移，歐洲模式及美國（GFS）模式第6至10天的模擬皆顯示，在其中發展熱帶系統位置及動向並不一致，對台的威脅雖不完全相同，但絕不可小覷，模式還會繼續調整，需密切觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式（下圖左）、美國模式（下圖右）周六晚間8時模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統在台灣南端近海通過，美國模擬則在台灣東方逼近中，有明顯差異。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

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