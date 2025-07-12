　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本首相石破茂發文慰問台灣：得知颱風災情不輕，深感痛心

▲▼日本首相石破茂4日，針對李在明當選南韓總統表達祝賀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂發文慰問台灣災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

颱風丹娜絲日前侵襲台灣造成台西部罕見強風豪雨，導致釀2死502傷，並伴隨電力中斷、樹木倒塌及交通設施損害，引發社會廣泛關切。日本首相石破茂對此發表正式聲明，向全台灣人民致上深切慰問。

日本台灣交流協會表示，石破首相高度關注颱風所造成之災害，特別是對農民與農業生產的深切關懷。協會謹此致上最誠摯的哀悼，祈願罹難者安息，傷者早日康復；同時，對南部農民朋友們失去辛苦栽種的文旦等農作物的痛楚感同身受，在此表達最誠摯的慰問，願災民早日重建家園。

內容如下：

致　台灣的每一位民眾（中文譯文）
這次丹娜絲颱風侵襲台灣，得知災情不輕，深感痛心。在此謹對受災者表達誠摯慰問。
據報導了解農損比較嚴重，心想農家的悲傷，我不禁心痛。
衷心希望，受這次災情影響的每一位，能夠儘快恢復日常生活。

臺灣の皆さんへ（日文原文）
この度、台風４号（ダナス）で大きな被害が出ていることに、大変心を痛めています。被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。
特に、農作物の被害が深刻だとの報に接し、農家の方々のお気持ちを思うと、胸が痛みます。
台湾の皆さんが一刻も早く普段の生活を取り戻されるよう、心からお祈り申し上げます。

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝、總統府提供）

▲▼丹娜絲颱風重創中南部地區，總統賴清德赴台南勘災。（圖／總統府提供）

▼台南鹽水國中校園損害情形。（圖／記者林東良翻攝）

▲教育部長鄭英耀視察鹽水國中，關心丹娜絲颱風造成的校園損害情形。（記者林東良翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本首相石破茂發文慰問台灣！
快訊／國軍戰車出車禍！　3官兵送醫
大元見「F4世紀合體五月天」哭了！　淚崩全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本首相石破茂發文慰問台灣：得知颱風災情不輕，深感痛心

快訊／川普宣布：對墨西哥、歐盟徵收30%關稅

驚艷6000年！韓「盤龜台岩刻畫」列世界遺產　岩壁藏50隻鯨魚畫作

華府知名律所遭駭！　中國駭客鎖定台灣、貿易機密情報

不怕關稅！黃仁勳曝與川普會談內容　有信心「科技業會挺過去」

唯一對美逆差！新加坡副總理赴美談關稅　專家示警：恐拖累經濟動能

砸6萬朝聖空中纜車　夫妻到場才知是「AI生成假景點」！當場崩潰

YouTube營利政策大轉彎！　AI影片、罐頭內容恐遭封殺

人倫悲劇！她路邊等待做功德　遭兒子誤踩油門猛撞慘死

川普38年前專訪曝！關稅洩憤對象「就是日本」：他們豪奪美國財富

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

社牛朋友瘋狂推薦單身好友 連話題都幫忙想好XD

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

日本首相石破茂發文慰問台灣：得知颱風災情不輕，深感痛心

快訊／川普宣布：對墨西哥、歐盟徵收30%關稅

驚艷6000年！韓「盤龜台岩刻畫」列世界遺產　岩壁藏50隻鯨魚畫作

華府知名律所遭駭！　中國駭客鎖定台灣、貿易機密情報

不怕關稅！黃仁勳曝與川普會談內容　有信心「科技業會挺過去」

唯一對美逆差！新加坡副總理赴美談關稅　專家示警：恐拖累經濟動能

砸6萬朝聖空中纜車　夫妻到場才知是「AI生成假景點」！當場崩潰

YouTube營利政策大轉彎！　AI影片、罐頭內容恐遭封殺

人倫悲劇！她路邊等待做功德　遭兒子誤踩油門猛撞慘死

川普38年前專訪曝！關稅洩憤對象「就是日本」：他們豪奪美國財富

大台南復電率達96.5%　台電拚最後一哩路重現萬家燈火

6枚水雷裝一輛　第四作戰區演練水雷運輸戒護

賴薇如朝聖GD太嗨！　「錄一半手機記憶體爆了」尷尬過程曝

模擬岸際雷達失靈　馬防部兩棲連搭成功艇出海應變

李敏鎬愛犬Choco離世　哀痛曬照思念「希望16年時光牠是幸福的」

「汗」會反應身體健康！醫揭夏天「6大異常出汗」

警員遭撞昏迷！同事曝他「請假想聽五月天」　執勤卻遇劫

日本首相石破茂發文慰問台灣：得知颱風災情不輕，深感痛心

快訊／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

大元見「F4世紀合體五月天」哭了！　淚崩全被拍：我的青春回憶

社牛朋友瘋狂推薦單身好友 連話題都幫忙想好XD

國際熱門新聞

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

神戶冰窖開箱20噸冰塊融化　全場驚呆

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

日送報男凌晨「遭熊襲擊」慘死　屍體被拖行

美軍「點名南韓」：成第一島鏈防堵中國擴張

即／川普：對墨西哥、歐盟徵收30%關稅

「台灣火箭」北海道試射失敗　墜落畫面曝

夫妻砸6萬朝聖纜車景點　到場才知全是AI

入住飯店房間「先做5件事」

比天災致命　外媒：川普才是台積電最大威脅

遭2比特犬攻擊　泰拳男苦戰5分鐘驚險逃死

正妹打保齡球　轉身10秒片爆紅：太晃了

川普38年前專訪　曝「關稅洩憤對象」是日本

婦路邊等做功德　遭兒誤踩油門猛撞慘死

更多熱門

相關新聞

幫台南災區募款被酸「立場偏白」粉專氣炸

幫台南災區募款被酸「立場偏白」粉專氣炸

這次颱風造成台南慘重災情！粉專「台南式 Tainan Style」日前PO出募款文，希望幫助災民重建。沒想到，有網友直接稱「台南式」的政治立場偏白，讓「台南式」直接崩潰，「幫助台南的人還要一直被瘋狂貼標籤，到底你們想怎樣啦，我真的快瘋了」。

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

多圖／丹娜絲後一周！台南災區屋損、樹倒、沒訊號　民怨看嘸官員

多圖／丹娜絲後一周！台南災區屋損、樹倒、沒訊號　民怨看嘸官員

北市颱風災前整備經費不足？　民政局：災準金因應

北市颱風災前整備經費不足？　民政局：災準金因應

關鍵字：

颱風丹娜絲日本首相石破茂日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

社牛朋友瘋狂推薦單身好友 連話題都幫忙想好XD

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面