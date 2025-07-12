日本首相石破茂發文慰問台灣：得知颱風災情不輕，深感痛心

▲日本首相石破茂發文慰問台灣災情。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

颱風丹娜絲日前侵襲台灣造成台西部罕見強風豪雨，導致釀2死502傷，並伴隨電力中斷、樹木倒塌及交通設施損害，引發社會廣泛關切。日本首相石破茂對此發表正式聲明，向全台灣人民致上深切慰問。

日本台灣交流協會表示，石破首相高度關注颱風所造成之災害，特別是對農民與農業生產的深切關懷。協會謹此致上最誠摯的哀悼，祈願罹難者安息，傷者早日康復；同時，對南部農民朋友們失去辛苦栽種的文旦等農作物的痛楚感同身受，在此表達最誠摯的慰問，願災民早日重建家園。

內容如下：

致 台灣的每一位民眾（中文譯文）

這次丹娜絲颱風侵襲台灣，得知災情不輕，深感痛心。在此謹對受災者表達誠摯慰問。

據報導了解農損比較嚴重，心想農家的悲傷，我不禁心痛。

衷心希望，受這次災情影響的每一位，能夠儘快恢復日常生活。

臺灣の皆さんへ（日文原文）

この度、台風４号（ダナス）で大きな被害が出ていることに、大変心を痛めています。被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。

特に、農作物の被害が深刻だとの報に接し、農家の方々のお気持ちを思うと、胸が痛みます。

台湾の皆さんが一刻も早く普段の生活を取り戻されるよう、心からお祈り申し上げます。

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝、總統府提供）



▼台南鹽水國中校園損害情形。（圖／記者林東良翻攝）

