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臉書「超狂社團」眾多奇物可撿　網友曝見過鐘鼓樓、殯葬冰櫃

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在網路論壇分享自己多年來使用二手物品的心得，並推薦一個臉書社團「拾荒」，結果意外引起網友們熱烈討論。事實上，臉書社團拾荒已創立達12年，成員在社團內PO出的物品都視為棄置物，有需要的人可以前往指定地點拿取，曾經出現過令網友們印象深刻的物品包含廟宇鐘鼓樓、殯葬用冰櫃、建材地磚等等。

▲▼用手機,滑手機,女生用手機。（圖／CFP）

▲女網友分享臉書社團拾荒「有寶可挖」，意外掀起網友們熱議。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

一名女網友9日在網路論壇Dcard分享自己多年來使用二手物品的心得，包含手機、iPad、洗衣機、遊戲機、行李箱等等，她還在文中推薦一個臉書社團「拾荒」，聲稱裡面有很多神奇的東西可以撿，意外引發其他網友們熱烈討論。

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實際搜尋臉書，確實有一個名叫拾荒的社團，該社團創立於2013年6月，目前共有32萬多名成員，光是上個月的發文量就突破7000則，成員互動相當熱絡。社團主打「你丟我撿」的免費物資交流，但禁止金錢交易，也禁止徵物、換物、寄物、生物和剩食，成員在社團文章中貼出的物品均視為棄置物，有需要的人可以依據文中公布的地點自行前往拿取。

拾荒社團在Threads上也有不少討論，網友們曾列出在社團中看到令人印象深刻的物品，包含廟宇鐘鼓樓、殯葬用冰櫃、建材地磚、娃娃機台等等，「真的好猛」、「拾荒社團無奇不有」、「超好笑」。

不過，由於現今詐騙問題太多，拾荒社團管理員也公告提醒，不論是提供棄置物或前往撿拾的民眾，千萬要注意自身安全，可以參考零接觸方式給物或取物，避免不必要的交流，「網路世界到哪裡都有詐騙，自行提高警覺。」

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