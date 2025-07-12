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27歲BMW男闖紅燈撞對向車　2罪通緝他超緊張...露陷被逮

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區今(12)日下午發生一起車禍，警方獲報到場處理時，發現肇事駕駛神情緊張，經查證身分後，發現是橋頭地檢署發布毒品、公共危險通緝在案的對象，當場逮捕並帶返派出所偵辦。

▲▼27歲男駕駛BMW轎車闖紅燈，白色轎車遭撞噴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲27歲男駕駛BMW轎車闖紅燈，警方查出是毒品、公共危險罪通緝犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在12日下午2點多，警消獲報，岡山區河華路、前鋒路口發生一起車禍。救護人員到場時，發現一部白色轎車右側鈑金嚴重凹陷近全毀，車內黃姓女駕駛手腳、胸口挫傷，將她送往醫院救治。

警方調查，27歲翁姓男駕駛當時駕駛黑色BMW轎車，沿河華路直行，疑似闖紅燈肇事，撞上對向正要左轉的白色轎車，導致車上54歲黃姓女駕駛受傷。

▲▼27歲男駕駛BMW轎車闖紅燈，白色轎車遭撞噴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲白色轎車右側車身遭撞毀，女駕駛受傷送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方在車禍現場處理時，發現翁姓男子神色緊張、言詞閃爍，進一步查詢身分，發現翁男是橋頭地檢署發布毒品、公共危險通緝在案對象，當場依法逮捕並帶返偵辦。

翁男闖紅燈部分，警方表示，涉違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項第1款「駕駛人不依號誌指示行駛」規定，已依法舉發並處新臺幣1800元以上、5400元以下罰鍰。事故後雙方經初步檢測，都沒有酒駕情形，至於詳細肇責仍由交通大隊進一步鑑定釐清。

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