726大罷免有投票通知單？網傳「綠色玩陰的」　選委會澄清：都會發

▲網傳此次沒有選票通知單，但此為錯誤消息。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大罷免進入倒數階段，目前有24件藍委罷免案將在7月26日舉行投票。近日網路流傳消息，稱「此次投票沒有通知單」，但其實罷免投票通知單會在投票日兩天前送達，只是，投票日當天若未攜帶通知單也無妨，只要有帶身分證，仍可投票。

近日網路流傳消息，稱「此次投票沒有選票通知單、綠色玩（陰）的。直接到你平時的選區投票」。台灣事實查核中心則向有辦理罷免投票的台北市、新北市、桃園市的地方選委會查證，新北市選委會副總幹事黃堯章表示，罷免投票2天前會分送投票通知單，民眾如沒收到通知單，可向各地公所要求補發，但就算沒有通知單，當天還是可憑身分證投票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市、桃園市選委會也指出，罷免投票會依規定寄發通知單，約是1周前陸續寄出，最遲會在2天前收到通知單。中選會先前也有指出，「7月26日各地立委罷免案及新竹市長罷免案，與其他選舉投票相同，都會發送投票通知單」。

不過實際上，投票通知單主要是提醒選民有選舉，以及告訴選民何時；在哪裡投票，「通知單上會清楚標示選民所屬的投開票所地址、投票時間，以及選民在選舉人名冊上的頁碼和編號，方便選民到現場時能更快速領票」。中選會前委員、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇指出，投票日當天若沒帶通知單也沒關係，只要有帶身分證就可以投票。