「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

▲聯電創辦人曹興誠。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（11日）在臉書以超過1400字的篇幅，侃侃而談自己為什麼要捐錢還忍辱支持大罷免，其中，他還強調，「我根本沒有選總統的資格」，並舉出多項自己過去對台灣的貢獻，直指藍委現在面臨大罷免，無法辯解親共賣台的事實，只好拼命轉移焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。

曹興誠表示，他畢業於台大電機系，還獲選為台大傑出校友，當完兵後，再從交大管理研究所畢業，最終，取得交大榮譽博士學位，而學工程和管理的目的，就是為了解決問題。

曹興誠接著指出，當年他為了解決台灣晶片業人才短缺的問題，創造「分紅配股」辦法，讓台灣在海外的傑出工程人才爭相回國效力，再者，為解決當年資金不足的問題，他還建議台灣晶片設計業和製造業垂直分工，聯發科和台積電也都予以採用，得到大成功。

曹興誠進一步透露，他也為了避免台灣科技產業遭到外商無理勒索，推動實現專利法的除罪化，為台灣高科技產業省掉無數訟累。曹興誠說，因為創設多家科技公司，並協助新竹科學園區排除了許多發展的障礙，榮獲了「新竹科學園區成立40週年傑出成就貢獻獎」，同時，獲獎的還有張忠謀、施振榮和蔡明介三位董事長。

此外，曹興誠點出，在「和艦案」無辜被訟期間，他見到台灣刑事案件的無盡拖延，因此，催促修訂《刑事訴訟法》，導入《速審法》，許多被纏訟多年的被告，譬如，蘇建和等人，在被告28年後，得以無罪釋放。

曹興誠坦言，在推動「速審法」的過程中，他嚴厲批評了台灣的司法缺失，後來為免遭到司法報復，他選擇加入新加坡國籍，但仍然保持台灣居民身分，從未曾離開過台灣，他表示，自己知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選總統的資格，但他不在乎，因為他對作官或從政毫無興趣。

「1996年開始，我嘗試在兩岸間建立『程序正義』，以消除中共武力犯台的藉口，這個程序很簡單，即『統一必須經過台灣人民的公投同意』，後來有人把我的努力，惡意扭曲為『主張統一』」。

曹興誠說，接著是2019年七月，他看到中共動員大批流氓，在香港以棍棒無差別擊打香港市民，而感到憤怒，也了解中共政權有如爬蟲，無視人權，不可理喻，於是他決定回復中華民國國籍，呼籲大家一起抗共保台。

至於為什麼現在要支持大罷免？曹興誠強調，他根本沒有選總統的資格，他捐錢還忍辱支持大罷免，是希望中間選民了解，今天同意罷免的人，例如，昨天和他一起站出來的許多醫界大老，都是功在台灣社會，獲有榮譽的正人君子。

曹興誠痛批，那些偽造事實和圖片影音，試圖抹黑、抹黃他的猥瑣小人，除了善於毀人名節，看不出他們對台灣社會有任何貢獻，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解親共賣台的事實，只好拼命轉移焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。

曹興誠直言，就在藍白陣營轉移焦點有些成效之際，中共國台辦發言人朱鳳蓮跳出來呼籲，台灣人停止大罷免。他認為，此事證明國民黨已經淪為中共的走狗，因此中共要出面幫國民黨恐嚇台灣人。

曹興誠則呼籲，中間選民注意反罷免的種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段，這次大罷免，如果不能成功，可以預見，台灣會被徐巧芯、賴苡任那樣的紅衛兵，帶入狂亂的文革社會，大罷免基本上，就是維持國家正常運作的背水一戰，一定要成功。