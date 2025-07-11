藍委被爆隱匿美國房產　財產申報「漏報」名下加州獨棟住宅

▲國民黨立委張智倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮進入衝刺階段，不料，藍委張智倫遭媒體爆料，張智倫夫婦財產申報「漏報」一戶2018年購入、價值2500萬元至2900萬的美國加州房產。張智倫辦公室則回應，「已申報」。然而，查閱監察院廉政公報，張智倫申報92筆土地、21筆建物全位於雙北，並無該筆房產。對此，新北雙和罷免團隊今（11日）痛批，失信於民，知廉恥者應知所進退。

根據媒體報導，張智倫妻子彭涵2018年購買加州一戶獨棟住宅，購入價為58萬美元，目前估計價值約85萬至100萬美元（約為新台幣2500萬元至2900萬元）。但並未出現在張智倫去年財產申報，對此，張智倫國會辦公室僅簡短回應「已申報」。

然而，根據監察院廉政公報，張智倫去年3月「就職申報」，張與妻子彭涵及2名未成年子女申報92筆土地、21筆建物全位於雙北，並無該筆海外房產。

另外，張智倫名下有現金35萬7965元、存款3684萬8917元、股票3492萬5500元、8筆保險、2筆債權5085萬，分別是出售土地所得985萬與借款4100萬。事業投資663萬8162元，粗估身價上億。債務部分，也有9150萬，主要是出售土地未過戶完成的預收土地款8100萬及兩筆合建保證金。

對此，雙和罷團指出，張智倫家族身為擁有百億資產的建商世家，若無國籍身分之問題，在海外置產原非罕事，人民對此不會苛責。然而，問題的核心並非房產本身，而是張智倫作為現任立委，竟選擇隱匿事實、違法不報，踐踏誠信與法治，嚴重損害中和選民對公職人員的信任。

雙和罷團表示，本次罷免並非要攻擊國民黨或其立委，而是希望國民黨找回廉恥。身為立法委員在法律之前，更應該做為人民的表率。中和需要的，是能為人民做表率的立委，而不是不敢面對真相、用謊言掩蓋錯誤的政客。雙和罷免團隊重申：此次罷免並非針對政黨，而是對失職立委的民主問責行動。

罷團呼籲張智倫立刻出面公開說明，並就隱匿財產一事向全體市民道歉。擁有海外資產不是罪，但說謊與違法，則是不可原諒的失德行為。廉恥，是從政的最低門檻。誠信，是人民最後的期待。張智倫若仍有一絲公僕自覺，請勿逃避，請勿閃躲。